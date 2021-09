Cosette Chichirău, despre negocierile cu AUR: ”Etichetele nu contează atunci când partidele susțin cauze bune”

Chichirău a precizat că acest lucru va fi discutat în cadrul şedinţei de vineri a conducerii partidului. Întrebată despre eticheta de partid ”extremist” pusă anterior celor de la AUR , Chichirău a afirmat: ”Etichetele nu contează atunci când partidele susţin cauze bune”.”Varianta moţiunii este mult mai rapidă decât varianta retragerii miniştrilor din Guvern. Ne-am gândit şi noi la opţiunea retragerii, dar aceste 45 de zile mi se par foarte lungi, e ceva insuportabil să-l vedem pe domnul Cîţu şi miniştri interimari la butoane 45 de zile. (...)Există posibilitatea să depunem moţiunea şi, în acelaşi timp, miniştrii noştri să se retragă. Toate aceste opţiuni au fost discutate în USR PLUS şi am considerat că demisiile miniştrilor noştri trebuie să vină la pachet cu altceva pentru că altfel durează mult prea mult”, a declarat Chichirău, vineri, la Digi24.Ea a precizat că acest lucru va fi discutat în Comitetul Politic al USR PLUS de vineri după-amiază.Întrebată cum poate colabora USR PLUS cu AUR, partid pe care Dan Barna l-a numit extremist în trecut, Chichirău a afirmat: ”Noi vorbim despre comportamentele unor partide şi unor persoane (...) Nu putem să numim aceste comportamente normale sau în sfera normalului.Considerăm că sunt populiste, extremiste şi folosite doar în scopuri electorale temporare. Comportamentele punctuale ale partidelor contează pentru etichete, dar etichetele nu contează atunci când partidele susţin cauze bune, cum ar fi în acest caz demiterea domnului Cîţu. Conducerea USR PLUS se reuneşte vineri, de la ora 15.00.