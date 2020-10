Dinamo, in colaps. Cosmin Contra: "Sper sa spalam rusinea cu Astra. Este un meci pentru evitarea retrogradarii"

"Dupa o evolutie foarte stearsa a echipei, la Sepsi, avem posibilitatea sa spalam aceasta imagine si sa castigam trei puncte dupa patru meciuri . In trei dintre ele n-am meritat sa pierdem, dar in cel de la Sepsi am meritat.Vineri baietii au posibilitatea sa spele aceasta rusine pe care cred ca toti dinamovistii au simtit-o la meciul cu Sepsi si sa incepem sa avem si noi un pic de incredere ca putem sa ajungem acolo unde trebuie sa ajungem. Este un meci pentru evitarea retrogradarii, daca ne uitam la clasament. Cei de la Astra vin cu un pic mai mult moral decat noim, dar am incredere ca baietii vor avea o evolutie buna si cred ca vom castiga cele trei puncte", a spus Contra.El a precizat ca pentru el au trecut foarte greu zilele de dupa esecul cu Sepsi (scor 0-2), dar va lupta pana la capat pentru echipa:"Pentru mine au trecut foarte greu pentru ca nu am gasit o explicatie pentru evolutia foarte slaba. Am aratat ca o echipa debusolata, care dupa primirea golului a uitat sa joace fotbal. (...) Cred ca baietii vor avea aceasta dorinta, sunt constienti ca trebuie sa faca un pas inainte. Ne gandim la schimbari, toata saptamana ne-am gandit si speram sa gasim formula ideala pentru a aduce prima victorie.Nu este usor. Avem jucatori buni, dar inca nu avem o echipa sudata, nu avem automatisme de joc, acest lucru se face in timp. Avem nevoie de rezultat inaintea jocului frumos. Eu incerc sa ajung la jucatori, nu este o situatie usoara in momentul de fata la Dinamo , dar cine ma cunoaste stie ca voi lupta pana la capat ca sa scot aceasta echipa. Sunt intr-o meserie in care antrenorul dupa fiecare etapa e pasibil sa-si faca bagajele.Din punctul meu de vedere eu am facut tot ce a depins de mine pentru ca echipa sa joace bine. Voi face tot ce depinde de mine ca sa schimb situatia si in cel mai scurt timp sa avem rezultate pozitive".Echipa Dinamo va juca, vineri, pe Arena Nationala, de la ora 21.00, cu Astra Giurgiu, in etapa a noua a Ligii I.