Un roman impresioneaza in China: Cum l-a facut uitat pe marele Eriksson

Antrenorul roman Cosmin Contra impresioneaza in China, reusind sa il faca uitat pe marele Sven-Goran Eriksson.

Fostul international roman a ajuns in China la inceputul acestui an, dupa ce a fost "transferat" de asiatici de la Getafe in schimbul a patru milioane de euro.

Contra a fost numit antrenor principal al celor de la Guangzhou R&F, urmandu-i in functie cunoscutului tehnician suedez.

Jurnalistii chinezi l-au urmarit pe roman in perioada de pregatire, iar dupa primul meci oficial au tras concluziile.

"Dupa plecarea lui Eriksson, nu putini au fost cei care si-au exprimat ingrijorare cu privire la evolutia echipei. Insa Contra se dovedeste a fi un antrenor foarte bun. In stagiul de pregatire din Turcia, romanul a impus o pregatire fizica draconica, iar asta a ajutat mult la imbunatatirea atmosferei de la echipa", scriu cei de la Sina.

Laudele chinezilor au continuat dupa primul meci oficial al lui Contra la Guangzhou R&F.

"Se vede deja mana romanului. In primul rand, echipa sta mult mai bine din punct de vedere fizic, apoi se observa o mai mare diversitate in actiunile de atac si, in al treilea rand, este vizibila rapiditatea cu care se face tranzitia de la aparare la atac. Aceasta ar fi marea diferenta fata de sezonul trecut, cand Eriksson a condus echipa", noteaza sursa citata.

Cosmin Contra a preluat banca tehnica a celor de la Guangzhou R&F la inceputul anului.

Chinezii le-au platit aproximativ 4 milioane de euro celor de la Getafe pentru a-l lasa pe Contra sa plece, iar acesta incaseaza doua milioane de euro pe sezon la Guangzhou.

