Cosmin Contra, la Real Madrid! Antrenorul român a fost "adoptat" de Carlo Ancelotti: "Mi-a spus că pot să mă duc oricând"

Cosmin Contra este de șase luni pe bară, după despărțirea de Al-Ittihad.

Antrenorul român de 47 de ani nu a reușit să își mai găsească un angajament după ce a fost dat afară de la echipa saudită.

Cosmin Contra i-a cerut lui Carlo Ancelotti să îl primească la antrenamentele lui Real Madrid, iar "Guriță" a stat o săptămână în programul echipei urmărind pas cu pas ce face italianul.

„Eu sunt bine. Încerc să rămân conectat la ceea ce înseamnă fotbalul. Am fost o săptămână la antrenamentele fostului meu antrenor, Carlo Ancelotti.

Am fost o săptămână invitat efectiv să fiu un plus din staff-ul lui (n.r. Carlo Ancelotti). Am participat la ședințele cu jucătorii, la cum pregătește video următoarele meciuri. Mi-au explicat cum pregătesc o săptămână cu două meciuri. Deci, a fost o experiență foarte mișto, deoarece Carlo m-a primit ca și cum aș fi fost un om din staff-ul lui.

Întotdeauna este de apreciat că un antrenor de talia lui Ancelotti își deschide casa ca și cum ar fi a ta. Mi-a spus că am poarta deschisă oricând vreau eu să mă duc", a spus Contra pentru Antena Sport.

Contra va merge si la Atletico Madrid, la antrenamentele lui Diego Simeone. "Săptămâna aceasta merg la baza de antrenament a lui Atletico, să văd antrenamentele lui Cholo. Sunt conectat și cu Champions League. Când începe Champions League, o să fiu observator UEFA. Încerc să rămân conectat la ceea ce înseamnă fotbalul, încerc să mă documentez, încerc să văd cum lucrează marii antrenori… Sunt lucruri normale pentru un antrenor care nu are de lucru".

