Mihalcea dezvaluie motivul pentru care Contra a plecat de la carma nationalei Romaniei

Adrian Mihalcea a vorbit despre plecarea lui Cosmin Contra de la carma nationalei Romaniei.|

Fostul secund al "tricolorilor" dezvaluie ca "Gurita" ar fi ramas pentru meciul de baraj, insa a fost dezamagit de modul in care jucatorii au abordat meciul cu Spania, din ultima etapa a preliminariilor.

"Dupa meciul cu Suedia au fost trei zile grele pana la meciul cu Spania. A fost o prima reactie a lui in care a vrut sa renunte, dar dupa discutiile cu domnul Burleanu, cu domnul Stoichita, dupa discutiile cu cei apropiati, eu, Jerry, Javi si ceilalti din staff, am avut un dialog si am avut o compatibilitate cu toti din jurul nostru, s-a gandit si ar fi ramas in continuare la echipa nationala, daca reactia din meciul cu Spania, a jucatorilor, era alta decat ceea ce s-a intamplat", a spus Mihalcea la Telekom Sport.

"Ar fi ramas pentru baraj. Aveam posibilitatea sa ne calificam si din baraj, dar vazand reactia jucatorilor, a considerat ca este mult mai important sa vina cineva nou. Cand apare ceva nou, nu stii daca este bun sau rau. 8.01 Dar este ceva nou, metopde noi, discurs nou, impact nou... si atunci jucatorul poate sa reactioneze mult mai bine. Lucru care ni s-a intamplat si noua cand am venit la echipa nationala", a completat acesta.

Cosmin Contra si-a anuntat demisia din functia de selectioner al Romaniei dupa ce "tricolorii" au ratat calificarea prin preliminarii la Campionatul European ce ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta vara.

In ultimele doua meciuri cu Contra pe banca, Romania a fost invinsa de Suedia, cu 2-0, si Spania, cu 5-0.

