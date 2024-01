Prima reactie a lui Cosmin Contra, dupa ce Dinamo a devenit lider in Liga 1

Dinamo Bucuresti este noua lidera a clasamentului in Liga 1, cu doar o etapa inainte de finalul sezonului, un scenariu care parea unul incredibil acum cateva etape, cand alb-rosii se aflau chiar si la 7 puncte in spatele lui FCSB.

Sambata seara, Dinamo a trecut lejer de CFR Cluj, scor 3-0, iar echipa din Bucuresti asteapta acum un pas gresit facut si de Viitorul si de FCSB, care au un punct sub Dinamo.

Cosmin Contra, antrenorul de la Dinamo, a spus ca baietii sai au jucat inteligent si au meritat victoria, acum totul depinzand si de celelalte doua contracandidate la titlu:

"Depindem de rezultatele celorlalte echipe. Ma bucur enorm pentru baieti, ii dedic victoria tatalui meu care e acolo sus si are grija de mine, familiei mele care este in Spania, si tuturor suporterilor dinamovisti. Am facut un meci mare contra unei echipe foarte bune. Am jucat inteligent astazi si cred ca este o victoriei meritata. Hanca e capabil de astfel de lucruri, ma bucur enorm pentru el. Mai reuseste si la antrenament driblinguri asemanatoare. Eu astept sa ma odihnesc si sa pregatesc cat mai bine meciul cu Astra. Nu ma intereseaza ce fac celelalte adversare, ma intereseaza ce facem noi. Am ajuns sa jucam cu titlul pe masa, avem o sansa minima sa fim campioni si asta datorita acestor baieti.

Ma bucur ca baietii au inteles de la inceput ce vreau de la ei. Vom vedea zilele viitoare daca voi ramane la Dinamo. Trebuie sa ne linistim dupa aceasta mare victorie si sa pregatim urmatorul meci", declara Contra la microfonul DigiSport, imediat dupa meci.

Dinamo are 39 de puncte, unul peste Viitorul si FCSB, care vor juca in aceasta runda duminica la Pitesti cu Craiova, respectiv luni la Giurgiu, cu Astra.

