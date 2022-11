Clubul Corvinul Hunedoara a anunţat rezilierea, de comun acord, a înţelegerii pe care o avea cu Cosmin Gîrleanu (23 ani), sportiv legitimat la secţia de box, care a semnat, recent, primul său contract de profesionist, cu TM Boxing, din Mexic, ţară în care va pleca în curând pentru a începe pregătirile, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Cosmin este primul boxer non-mexican care semnează cu compania din America Latină, care, din 2013, se ocupă de descoperirea şi promovarea talentelor în vederea consacrării lor la profesionişti. De altfel, printre pugiliştii pe care îi reprezintă se numără şi Kenya Enriquez, dublă campioană mondială.

''Cosmin Gîrleanu este un talent excepţional şi faptul că a participat la cea mai recentă ediţia a Jocurilor Olimpice confirmă acest lucru. Deoarece luptă la o categorie mai mică, îi este greu să găsească concurenţă la nivelul său în Europa, aşa că TM Boxing îl va dezvolta în Mexic, unde, fără îndoială, este locul unde poate găsi cei mai mulţi adversari de calibru. Avem multe aşteptări de la el!'', a declarat Felipe Leon, directorul sportiv al TM Boxing.

''Cred că este timpul potrivit să fac acest pas în cariera mea, mai ales că, pe plan naţional şi european am demonstrat de ce sunt capabil. Am încredere că am luat o decizie potrivită şi sper ca, în scurt timp să mă ridic la aşteptările celor care m-au contractat. Mai mult, sper să vină, cât de repede, şi ziua în care cei de acasă, de aici, de la Hunedoara, să fie mândri de mine. Le mulţumesc tuturor celor de la club, colegilor, antrenorilor şi administraţiei locale, care m-a sprijinit când aveam nevoie'', a spus Cosmin Gîrleanu, potrivit sursei citate.

Gîrleanu este multiplu campion naţional de cadeţi, juniori şi tineret, campion mondial şi vicecampion european de juniori şi medaliat cu argint la Europeanul Under 22 din Rusia (2019). La Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost singurul reprezentant al României la masculin.