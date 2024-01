Emirul din Sarjah sare in apararea lui Olaroiu. Sprijin la cel mai inalt nivel pentru roman

Cosmin Olaroiu are un aliat extrem de important in razboiul pe care il poarta impotriva sefilor fotbalului din Emiratele Arabe Unite.

Emirul din Sarjah, Sultan bin Mohamed Al-Qasimi, a sarit in apararea tehnicianului roman.

Conducator al emiratului Sarjah si membru al Consiliului Suprem din Emirate, Al-Qasimi crede ca sanctiunea primita de Olaroiu este mult prea aspra si ii indeamna pe oficialii Federatiei sa fie mult mai ponderati.

"Cosmin nu trebuia sanctionat atat de aspru si il vad vinovat pe presedintele Comisiei de Disciplina a Federatiei pentru asta. Sportul din Emirate nu trebuie condus astfel. Sportul este o parte cruciala a societatii noastre si daca nu este manageriat asa cum trebuie, lucrurile vor merge din rau in mai rau. As vrea ca Federatia sa reconsidere suspendarea de sase luni dictata impotriva lui Olaroiu pentru ca mi se pare ilegala si nejustificata", a spus emirul.

Mai mult decat atat, Al-Qasimi a vorbit cu multa caldura despre echipa pregatita de Olaroiu, Al Ahli.

"I-am urmarit pe cei de la Al Ahli la ultimele trei partide si am fost foarte trist pentru ei. Iubesc toate cluburile de la noim dar iubesc si fair-play-ul", a mai explicat acesta.

Cosmin Olaroiu are mari probleme in Emiratele Arabe Unite, fiind suspendat jumatate de an.

Lovitura fatala pentru Olaroiu in Emirate: Procurorii arabi cer expulzarea de urgenta

Procurorii arabi au dispus chiar si urmarirea penala a fostului stelist, in urma unei plangeri a fostului sau club, Al-Ain.

Olaroiu este acuzat ca a semnat in vara cu Al-Ahli desi avea contract cu Al-Ain, iar procurorii le cer judecatorilor sa il expulzeze din Emirate intrucat a incalcat legile locale.

Seicul Abdullah Al Nahyan explica: Iata de ce Olaroiu trebuie expulzat din Emirate

In prima faza, fostul club l-a dat in judecata pe cale sportiva si a obtinut o amenda in valoare de 500 de mii de euro. La apel, amenda a fost anulata, iar Al-Ain s-a indreptat in instantele civile, unde, cu ajutorul procurorilor, s-a solicitat expulzarea sa.