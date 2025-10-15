Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”

Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu.

Qatar s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce echipa antrenată de Cosmin Olăroiu va merge la un baraj, cu echipa de pe locul secund din grupa B a calificărilor asiatice, Irak, învingătoarea urmând să joace într-un alt play-off, inter-continental.

Abdulrahman Mohamed, fost căpitan al naționalei dinEmirate la Cupa Mondială din 1990, l-a criticat dur pe Olăroiu.

"Unele schimbări ale lui Cosmin au fost la întâmplare, în timp ce altele au fost făcute doar de dragul de a fi făcute.

A întârziat cu introducerea în teren a lui Sultan Adel, care nu a fost tratat corect și care trebuia băgat încă din startul reprizei secunde.

Echipa n-a construit treptat pe linii, ci s-a bazat pe mingi lungi. Echipa noastră are nevoie de un selecționer, nu de un antrenor de club. Iar singurii care merită să folosească termenul ”ghinion” sunt suporterii", a spus Mohamed.

