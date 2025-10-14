Selecționata Emiratelor Arabe Unite, antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a fost învinsă de formația Qatarului cu scorul de 2-1, marți, la Doha, într-un meci din Grupa A din ultimul tur al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.

În urma acestui rezultat, Emiratele Arabe Unite a ratat calificarea directă la CM 2026, unde va evolua în schimb naționala din Qatar.

Echipa lui Olăroiu a terminat pe locul al doilea grupa din care a mai făcut parte Oman, astfel că mai are o șansă de calificare la turneul final.

EAU va evolua în faza următoare într-un ”baraj” cu Arabia Saudită sau Irak (care se întâlnesc tot marți, în meci decisiv), care poate trimite naționala lui Olăroiu la un alt baraj, intercontinental, cu 6 echipe care se vor duela pe ultimele două locuri calificante la Campionatul Mondial.

