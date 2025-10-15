Răfuială la meciul decisiv al lui Cosmin Olăroiu pentru CM 2026. Fanii din Emirate au intrat pe teren VIDEO

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:00
292 citiri
Fanii din Emirate au intrat în teren FOTO Captura X

Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu.

Qatar a marcat primul gol al meciului cu Emiratele Arabe în minutul 49, prin Boualem Khoukhi, iar Pedro Miguel a făcut 2-0 în minutul 74. Gazdele au rămas în zece după ce Tarek Salman a fost eliminat în minutul 89, iar arbitrul acordat 15 minute de prelungire.

Sultan Adil a marcat pentru Emirate, în al optulea minut al prelungirilor, dar în cele din urmă Qatar – Emiratele Arabe Unite s-a terminat 2-1.

Qatar s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce echipa antrenată de Cosmin Olăroiu va merge la un baraj, cu echipa de pe locul secund din grupa B a calificărilor asiatice, Irak.

Meciul din Qatar a fost marcat și de incidente. Jucătorii gazdelor s-au bucurat provocator în fața fanilor din Emirate, care au intrat pe teren pentru a se răfui cu fotbaliștii.

