Răfuială la meciul decisiv al lui Cosmin Olăroiu pentru CM 2026. Fanii din Emirate au intrat pe teren VIDEO

Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu.

Qatar a marcat primul gol al meciului cu Emiratele Arabe în minutul 49, prin Boualem Khoukhi, iar Pedro Miguel a făcut 2-0 în minutul 74. Gazdele au rămas în zece după ce Tarek Salman a fost eliminat în minutul 89, iar arbitrul acordat 15 minute de prelungire.

Sultan Adil a marcat pentru Emirate, în al optulea minut al prelungirilor, dar în cele din urmă Qatar – Emiratele Arabe Unite s-a terminat 2-1.

Qatar s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce echipa antrenată de Cosmin Olăroiu va merge la un baraj, cu echipa de pe locul secund din grupa B a calificărilor asiatice, Irak.

Meciul din Qatar a fost marcat și de incidente. Jucătorii gazdelor s-au bucurat provocator în fața fanilor din Emirate, care au intrat pe teren pentru a se răfui cu fotbaliștii.

Who said football in emirates is cold. Look at EAU fans rioting in Qatar when the locals scored, therefore qualifying to World Cup. World Cup was, is and will always be the best thing in football pic.twitter.com/vvlYrGv7zR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 15, 2025

