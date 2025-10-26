Arabii ii fac o mare surpriza lui Cosmin Olaroiu

Miercuri, 26 Februarie 2014, ora 07:40
5615 citiri
Arabii ii fac o mare surpriza lui Cosmin Olaroiu

Cosmin Olaroiu a revenit in Arabia Saudita, in perspectiva meciului Al-Hilal - Al Ahli din grupa D a Ligii Campionilor Asiei, si are parte numai de surprize.

Inca de la intrarea pe aeroportul din Riadh, Olaroiu a fost sufocat de fanii arabi, care au dorit sa se pozeze cu el.

De asemenea, Olaroiu va avea beneficia si de o primire speciala in meciul cu Al-Hilal, programat miercuri de la 19:25. Arabii pregatesc un banner urias cu chipul romanului.

"Cosmin se bucura de dragostea noastra dupa perioada minunata pe care a petrecut-o la echipa. Va beneficia de o primire execlenta", a declarat Fahd al-Mutairi, unul dintre suporterii lui Al-Hilal.

La randul sau, Olaroiu a vorbit despre relatia pe care o are cu fanii lui Al-Hilal.

"Fanii ma respecta deoarece stiu ca am dat totul pentru aceasta echipa. Ei poarta un loc in inima mea", a comentat Olaroiu.

Cosmin Olaroiu a pregatit-o pe Al-Hilal intre 2007 si 2009.

C.S.

#Cosmin Olaroiu Al Hilal, #Cosmin Olaroiu primire arabi , #stiri Cosmin Olaroiu
