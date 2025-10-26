Arabii ii fac o mare surpriza lui Cosmin Olaroiu

Cosmin Olaroiu a revenit in Arabia Saudita, in perspectiva meciului Al-Hilal - Al Ahli din grupa D a Ligii Campionilor Asiei, si are parte numai de surprize.
Inca de la intrarea pe aeroportul din Riadh, Olaroiu a fost sufocat de fanii arabi, care au dorit sa se pozeze cu el.
De asemenea, Olaroiu va avea beneficia si de o primire speciala in meciul cu Al-Hilal, programat miercuri de la 19:25. Arabii pregatesc un banner urias cu chipul romanului.
"Cosmin se bucura de dragostea noastra dupa perioada minunata pe care a petrecut-o la echipa. Va beneficia de o primire execlenta", a declarat Fahd al-Mutairi, unul dintre suporterii lui Al-Hilal.
La randul sau, Olaroiu a vorbit despre relatia pe care o are cu fanii lui Al-Hilal.
"Fanii ma respecta deoarece stiu ca am dat totul pentru aceasta echipa. Ei poarta un loc in inima mea", a comentat Olaroiu.
Cosmin Olaroiu a pregatit-o pe Al-Hilal intre 2007 si 2009.
C.S.