Atac fara precedent la adresa lui Cosmin Olaroiu

Fostul fotbalist spune ca Olaroiu este un antrenor las, fara personalitate, care se temea sa critice vedetele echipei si ii ignora pe jucatorii care nu aveau acest statut."Cosmin este un antrenor las si se teme sa pedepseasca marile staruri. Nu a fost strict si aceasta este o mare problema. A vrut sa scape de mine si am avut probleme cu el.Ma ignora la antrenamente si meciuri . S-a purtat gresit cu mine de mai multe ori, din acest motiv am si fost indepartat de la echipa", a afirmat Al-Otaibi pentru Radio UFM.Hasan Al Otaibi a fost jucatorul lui Al Hilal intre 1994 si 2013. In 2007 a fost insa imprumutat la o alta echipa de Cosmin Olaroiu si s-a intors dupa plecarea romanului.In schimb, Cosmin Olaroiu a antrenat-o pe Al Hilal intre 2007 si 2009.C.S.