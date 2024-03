Clauza incredibila din contractul lui Cosmin Olaroiu

Cosmin Olaroiu a dezvaluit mai multe dintre problemele cu care se confrunta in fotbalul din tarile arabe.

Printre aceste probleme se regaseste si transferurile facute de seici peste capul antrenorilor.

"Eu cand imi negociez in contract imi trec si o clauza prin care pot sa plec daca se fac transferuri peste capul meu. Am in contract stipulata o clauza prin care pot pleca imediat si primesc toti banii din contract, daca transfera fara sa ma intrebe", le-a dezvaluit Oli cursantilor Pro.

Apoi, Olaroiu a povestit cum a facut toata pregatirea de vara intr-un sistem, iar inaintea campionatului s-a trezit cu un jucator pe care nu l-a cerut.

"Am facut toata pregatirea de vara in sistemul 4-3-3. Am invins echipe bune din Europa in amicale, iar apoi seicul a transferat un atacant de renume si am fost fortat sa incep sezonul cu 4-4-2. Va dati seama ca n-am stiut ce sa le spun jucatorilor. M-au crezut tampit, cred, cand i-am antrenat pentru 4-3-3 si in meci oficial am jucat 4-4-2", a continuat acesta.

Totusi, Olaroiu afirma ca: "Cel mai greu, dar si cel mai frumos a fost sa lucrez cu Gigi Becali".

Cosmin Olaroiu o antreneaza din 2013 pe Al Ahli, din Emiratele Arabe Unite.

I.G.