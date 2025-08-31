Cosmarul lui Olaroiu continua: i se cer despagubiri colosale!

Miercuri, 25 Decembrie 2013, ora 20:00
Cosmarul lui Olaroiu continua: i se cer despagubiri colosale!

Seicul Abdullah bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, presedintele clubului Al-Ain, a depus o noua cerere la tribunalul din Abu Dhabi care judeca expulzarea lui Cosmin Olaroiu din Emiratele Arabe Unite, prin care solicita despagubiri uriase.

Patronul clubului Al-Ain ii cere lui Olaroiu daune in valoare de 5 milioane de euro, sustinand ca echipa a avut de suferit dupa plecarea sa.

"Am fost inselati si nu ne vom opri", a declarat Al Nahyan dupa termenul de miercuri.

Al-Ain, campioana din ultimele doua editii sub comanda lui Olaroiu, ocupa abia locul 6 in acest sezon, desi lotul de jucatori a ramas acelasi.

Olaroiu va afla daca va fi expulzat din Emiraltele Arabe Unite pe 15 ianuarie.

Procurorii arabi au dispus urmarirea penala a fostului stelist, in urma unei plangeri a fostului sau club, Al-Ain.

Olaroiu este acuzat ca a semnat in vara cu Al-Ahli desi avea contract cu Al-Ain, iar procurorii le cer judecatorilor sa il expulzeze din Emirate intrucat a incalcat legile locale.

In prima faza, fostul club l-a dat in judecata pe cale sportiva si a obtinut o amenda in valoare de 500 de mii de euro. La apel, amenda a fost anulata, iar Al-Ain s-a indreptat in instantele civile, unde, cu ajutorul procurorilor, s-a solicitat expulzarea sa.

C.S.

Minciuni arabesti! Oameni fara onoare!
Nu cred ca Oli ar avea 2 contracte semnate in acelasi timp! E o gaselnita a arabetzilor sa-l tzina... Vezi tot
De ce expulzat ?! Sa fie bagat la inchisoare !
, Vezi tot
