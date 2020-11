Cosmin Olaroiu, campion in China. "Totul e urias, surprinzator pentru toata lumea"

"E un sentiment nou. La Jiangsu nu eram favoriti, iar bucuria e cu atat mai mare. Le spuneam jucatorilor ca despre asta e fotbalul, in sport si in ce facem in viata.Eram o echipa cu probleme, o echipa aflata intr-un moment dificil cand am plecat la drum. Gandurile noastre erau de a ne califica, de a trece de prima parte a competitiei.Dupa primul meci din semifinale ne-am dat seama, stiam ca nu e intamplator. Noi avem un an si trei luni in care am pierdut doar trei meciuri . Nu a fost intamplator, rezultatele noastre au o baza.Totul e urias, surprinzator pentru toata lumea.Cred ca am castigat pe merit.M-am bucurat pentru jucatori , ca i-am vazut fericiti. Pentru majoritatea e primul trofeu, primul campionat castigat. Le-am urmarit trairile", a spus Olaroiu la Telekom Sport.Echipa romanului, Jiangsu Suning, a invins in meciul decisiv pentru castigarea titlului pe Guangzhou Evergrande, echipa italianului Fabio Cannavaro, cu 2-1.