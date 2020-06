Cosmin Olaroiu poate da lovitura si poate ajunge selectioner la CM 2022

Ziare.

Tehnicianul roman este unul dintre favoritii sa preia nationala Emiratelor Arabe Unite, nationala care tocmai s-a despartit de sarbul Ivan Jovanovici.Informatia a fost asigurata de presa de sport din Dubai, care noteaza faptul ca: "Olaroiu este alegerea perfecta fara indoiala pentru echipa noastra nationala. Chiar daca nu are o foarte mare reputatie in prezent, cunoaste mai mult decat bine fotbalul din Orientul Mijlociu", punctau jurnalistii din Emirate.EAU sunt pe 71 in clasamentul FIFA si au in istorie o singura participare la CM, la editia din Italia 1990.In calificarile prezente pentru CM 2022 din Qatar, Emiratele sunt pe 4 intr-o grupa preliminara condusa de Vietnam si din care mai fac parte Thailanda, Malaezia si Indonezia.Olaroiu a mai fost ofertat de seici si la inceputul anului 2020, dar a refuzat, preferand sa ramana in China la Jiangsu. Oferta a fost atunci una fabuloasa, de 12 milioane de dolari pe an.Contractul lui Oli cu chinezii expira pe 31 decembrie 2021. El se afla in tara asiatica din 2018. Fostul stelist a mai antrenat in trecut o nationala din Golf, pe cea a Arabiei Saudite.D.A.