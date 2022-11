Legendarul Capello se retrage din fotbal dupa ce a fost inlocuit cu Olaroiu

Unul dintre cei mai mari antrenori din ultimele decenii, italianul Fabio Capello, si-a anuntat retragerea din fotbal dupa ce a fost demis de chinezii de la Jiangsu Suning si inlocuit cu romanul Cosmin Olaroiu.

Capello le-a spus jurnalistilor de la Radio Rai ca a declinat deja propunerea de a deveni selectionerul Italiei, el spunand ca renunta la cariera de antrenor la 71 de ani pentru a deveni... comentator sportiv!

"Am refuzat deja banca Italiei. Am experienta cu nationalele Angliei si Rusiei, asa ca imi doream sa antrenez un club, iar Jiangsu a fost ultima mea experienta in fotbal.

Am facut tot ce imi doream, sunt foarte multumit de carierea mea. Acum astept cu nerabdare sa fiu comentator TV. Intotdeauna castigi in postul asta!", a declarat Capelo.

Fabio Capello a avut o cariera fabuloasa, antrenand echipe ca Milan, Real Madrid. Roma sau Juventus, precum si nationalele Angliei si Rusiei.

A castigat patru titluri, o Liga a Campionilor si o Supercupa a Europei cu Milan, doua titluri cu Real Madrid, unul cu Roma si doua trofee de campion al Italiei cu Juventus, acestea fiind ulterior retrase in urma scandalului Calciopoli.

