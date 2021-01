Olaroiu, umilit de medicii carora le-a dat mancare. "Cand am avut COVID in familie, nimeni nu a mai tinut cont ca i-am ajutat. Nici macar nu mi-au mai raspuns"

In perioada pandemiei, antrenorul roman a avut grija de medicii din prima linie. Prin restaurantele pe care le detine, Olaroiu a livrat mancare gratis spitalelor din capitala."In momentul respectiv, cand doctorii erau in carantina si trebuia sa stea la spital inchisi, am discutat si aveau nevoie de aceasta sustinere.Eu m-am angajat sa fac lucrul acesta pe toata durata aceea, pana in iunie, iulie. Au fost cateva luni din martie.Restaurantul a fost inchis si a functionat doar pentru a livra mancare doctorilor.Gratis, bineinteles", a spus Olaroiu la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia.Antrenorul roman nu a avut insa parte de acelasi tratament din partea medicilor de la Spitalul "Victor Babes", care i-au intors spatele, cand coronavirusul a lovit familia sa."Cand a fost nevoie si am avut un caz de Covid in familia mea, nimeni n-a mai tinut cont ca eu i-am ajutat.Nimeni. Nici macar. Au avut altii grija de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici macar nu mi-au mai raspuns.Problema recunostintei e atunci cand o astepti. Daca nu astepti recunostinta de la oameni, nu te poate afecta. N-ai cum sa fii dezamagit", a spus Olaroiu la gsp CITESTE SI: