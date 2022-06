Olaroiu dezvaluie cum a colaborat cu Becali: Tot timpul a stiut el mai bine ca mine

Cosmin Olaroiu a dezvaluit cat de dificil i-a fost sa lucreze pentru Gigi Becali la FCSB.

Tehnicianul care si-a construit apoi o cariera impresionanta in zona Golfului Persic a marturisit ca Becali a incercat sa ii impuna si lui unele decizii.

Olaroiu spune insa ca el a reusit sa ia propriile hotarari la echipa pacalindu-si patronul.

"Toata lumea are impresia ca Gigi Becali face....singura diferenta e ca el si face si spune. Fac toti, dupa parerea mea. Ce, eu nu am lucrat cu Becali sau cum? Dar niciodata nu am stiut mai bine ca el pe cine sau nu sa bag. Tot timpul a stiut el mai bine ca mine, dar el stia cam ce trebuia sa stie, eu faceam cam ce trebuia sa fac", a declarat Cosmin Olaroiu la Dolce Sport.

Olaroiu a pregatit FCSB-ul in mai multe mandate, in 2002, in 2006-2007 si in 2011.

A reusit sa castige un titlu, o Cupa si o Supercupa, iar la nivel continental a ajuns cu echipa pana in semifinalele Cupei UEFA.

