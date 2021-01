Olaroiu se cearta cu sefii chinezii pe seama salariului sau. Antrenorul roman s-a adresat FIFA ca sa plece de la Jiangsu

Chiar daca a castigat titlul cu Jiangsu, antrenorul roman este la cutite cu sefii clubului sau. Si asta din cauza situatiei financiare precare a clubului.Chinezii vor sa-i micsoreze salariul tehnicianului, insa Olaroiu in niciun caz nu doreste acest lucru. Romanul s-a adresat deja la FIFA pentru rezilierea unilaterala a contactului, confom publicatiei Titan Sport Plus, citata de Corriere della Serra In plus, Olaroiu, satul pana peste cap de chinezii de la Jiansu, ar negocia cu o echipa din Dubai de primele locuri.Fostul antrenor al Stelei mai are contract un an cu formatia din China si castiga peste 7 milioane de dolari pe sezon.CITESTE SI: