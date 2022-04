Olaroiu tremura: Detalii socante in cazul expulzarilor din Emiratele Arabe Unite

Temererile lui Cosmin Olaroiu privind expulzarea din Emiratele Arabe iau proportii pe masura ce termenul la care Tribunalul Abu Dhabi va lua o decizie se apropie.

Judecatorii arabi vor anunta pe 28 ianuarie daca Olaroiu va fi urcat in primul avion si trimis in Romania, dupa ce si-a jignit fosta echipa, Al-Ain.

In incercarea de a afla ce sanse are Olaroiu sa fie expulzat din Emirate, Ziare.com a stat de vorba cu jurnalistul arab Hussam Marwan, care ne-a oferit detalii despre motivele adesea folosite pentru interzicerea rezidentilor straini.

Oricat de incredibil ar parea, arabii nu se joaca atunci cand vine vorba despre respectarea regulilor locale, iar Codul Penal contine pedepse de la inchisoare pana la deportare.

"Codul Penal din Dubai este inspirat din Legea Sharia, bazata pe aspecte religioase si pe codul moral al Islamului. Sharia acopera cam toate incalcarile posibile, insa pedepsele nu sunt specificate foarte clar si sunt decise in functie de interpretarile judecatorilor", declara Marwan pentru Ziare.com.

In continuare, jurnalistul arab ne-a prezentat cateva gesturi aparent banale pentru care risti sa fii expulzat din Emiratele Arabe Unite.

"Afectiunea publica este interzisa in Emirate. Doar cuplurile maritate au voie sa se tina de maini. Daca iti saruti partenera in public, poti fi insa expulzat. Totodata, daca asculti muzica tare sau dansezi in plina strada te expui foarte mult. Te lovesti de aceleasi probleme si daca nu te imbraci corespunzator sau injuri", ne-a mai declarat jurnalistul arab.

Pedepsele sunt cu atat mai dure in cazul in care faptele sunt comise in perioada Ramadanului. Daca mananci in public, ajungi la puscarie, iar apoi judecatorii decid daca te expulzeaza.

Cat priveste posibilele aventuri in cazul in care esti maritat, acestea sunt strict interzise atat pentru barbati cat si pentru femei.

Muncitorii sunt insa in special cei mai expusi in fata legilor locale. "Anul trecut, mai multi muncitori din Irak au fost expulzati pentru ca si-au cerut restantele financiare", explica jurnalistul arab.

Din Emiratele Arabe Unite poti fi expulzat chiar si fara sa comiti vreo infractiune. Daca esti diagnosticat cu SIDA sau tuberculoza, autoritatile arabe demareaza o ancheta, iar in peste 90% din cazuri se decide expulzarea, indiferent de cetatenia pe care o ai.

Organizatiile nonguvernamentale au atras atentia adesea asupra modului in care strainii sunt expulzati din Emirate, insa lucrurile nu par sa se schimbe.

Lovitura fatala pentru Olaroiu in Emirate: Procurorii arabi cer expulzarea de urgenta!

Procurorii arabi au dispus urmarirea penala a fostului stelist, in urma unei plangeri a fostului sau club, Al-Ain.

Pe langa jignirile adresate, Olaroiu mai este acuzat ca a semnat in vara cu Al-Ahli desi avea contract cu Al-Ain, iar procurorii le cer judecatorilor sa il expulzeze din Emirate intrucat a incalcat legile locale.

In prima faza, fostul club l-a dat in judecata pe cale sportiva si a obtinut o amenda in valoare de 500 de mii de euro. La apel, amenda a fost anulata, iar Al-Ain s-a indreptat in instantele civile, unde, cu ajutorul procurorilor, s-a solicitat expulzarea sa.

