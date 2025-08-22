Pleaca Olaroiu de la Al Ahli Dubai? Raspunsul dat de antrenorul roman

Cosmin Olaroiu a comentat informatiile publicate in presa araba, potrivit carora ar fi aproape de a prelua nationala Emiratelor Arabe Unite.

Intrebat intr-o conferinta de presa daca va parasi echipa, Olaroiu a mentionat ca acest lucru nu este adevarat.

"Eu am un contract pana in 2018 si il voi respecta, asa ca nu trebuie sa ma intrebati despre echipa nationala. Prelungirea contractului? Clubul decide. Eu ma simt bine unde sunt", a afirmat Olaroiu intr-o conferinta de presa.

Cosmin Olaroiu a semnat cu Al Ahli Dubai in februarie 2015, iar de atunci a castigat un titlu, o cupa a Presedintelui si doua Supercupe ale Emiratelor.

Totodata, Al Ahli Dubai a jucat si finala Ligii Campionilor Asiei in 2015.

De cand este la Al Ahli Dubai a fost dorit si la nationala Romaniei, dar are o clauza de reziliere ce nu-i permite sa plece.

