Victorie pentru Cosmin Olaroiu in China, intr-un meci amical de dinainte de reluarea Superligii

Campionatul de fotbal din China, Superliga chineza isi va relua activitatea cel mai probabil la mijlocul lunii iulie, desi initial se astepta reluarea sa la finele lui iunie.Echipa lui "Oli" s-a tot pregatit in ultima perioada, iar in acest week-end a castigat un meci amical. Gruparea Jiangsu a castigat cu 3-1 in fata celor de la Nantong Zhiyun. Golurile au fost semnate de Ji Xiang, Zhang Lingfeng si Xie Pengfei. E important de remarcat ca nu a evoluat niciun fotbalist strain in echipa romanului.Campionatul chinez ar fi trebuit sa inceapa de la 22 februarie, dar din cauza pandemiei de coronavirus el a fost amanat.Cosmin Olaroiu este de cativa ani in China la Jiangsu Suning, dupa ce o lunga perioada a antrenata in tarile arabe, ori in Arabia Saudita, ori in Emiratele Arabe Unite.