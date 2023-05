În Parlamentul României a devenit „o obișnuiță” printre deputații sau senatorii grupărilor politice presupus rivale să își vândă voturile în schimbul obținerii unor funcții pentru apropiați în instituțiile statului, a declarat la termenul de marți, 23 mai, deputatul Stoica Titi. Parlamentarul AUR este cel care l-a denunțat pe PNL-istul Cosmin Șandru că a încercat să-i „cumpere” votul înaintea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Cîțu.

Stoica Titi a fost audiat ca martor la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a relatat cum în 2021 Cosmin Șandru s-a folosit de un fost coleg de școală, Nicolae Bitea – ajuns între timp șeful Societății de Transport Public Timișoara – pentru a-l convinge să nu voteze moțiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Cîțu sau să absenteze de la ședința de Plen.

Deputatul AUR i-a înregistrat pe cei doi în timp ce liberalii îi spuneau: „Cred că și tu vrei ca apropiaților tăi să le fie bine”.

În fața instanței, deputatul Stoica Titi a relatat că cei doi – Cosmin Șandru și Nicolae Bitea – i-au promis pentru cunoscuții lui „posturi în deconcentrate”, a adică în serviciile publice de pe lângă ministere care au atribuții de monitorizare și control în domeniile respective.

Stoica Titi (foto) era mecanic de locomotivă în Marea Britanie înainte să ajungă deputat, așa că s-a prins de „manevrele” celor doi liberali și i-a dat pe mâna DNA. Acesta a venit în fața instanței alături de soție, care participase și ea la întâlnirea cu Șandru și Bitea.

Ședința de judecată a fost prezidată de magistratul Alin Sorin Nicolescu, în complet alături de judecătorii Valerica Voica și Constantin Epure.

Stoica Titi: Am primit un telefon – sau chiar mai multe – să mă întâlnesc cu un fost coleg de clasă din școala generală cu care nu am mai ținut legătura, Nicolae Bitea. Am spus că dacă e vorba de moțiunea de cenzură nu vreau să mă întâlnesc cu el, dar Bitea a zis că nu e vorba de așa ceva, așa că am acceptat. La sfârșitul anului 2021 era în dezbatere moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu (n.r. – votată pe 05.10.2021). În timp ce mă îndreptam spre locul de întâlnire, pe 01.10.2021, am primit un telefon, am aflat că s-a schimbat locația și (n.r. – Nicolae Bitea, foto) mi-a spus „te așteptăm”. Acest lucru m-a făcut să fiu suspicios și am luat-o și pe soția mea. În drum spre noua locație, am observat un paparazzi pe care îl cunoșteam din Timișoara și asta m-a făcut să mă gândesc că urmează să fiu pus într-o situație compromițătoare. Se vorbea la acel moment despre negocieri între PNL și restul parlamentarilor, precum și despre faptul că Guvernul Cîțu nu o să cadă. Atunci am luat decizia de a înregistra discuția.

Judecător: Cum s-a desfășurat discuția?

Stoica Titi: La început am discutat generalități. De față eram patru: Eu, soția mea, domnul Bitea și domnul Șandru (foto). (…) La un moment dat, Nicolae Bitea mi-a spus că domnul Cîțu vrea să mă vadă, pentru a nu participa sau a nu vota la moțiunea de cenzură.

Judecător: Și ați considerat că e ilegal?

Stoica Titi: Până aici nu mi s-a părut nimic ilegal. Însă, ceea ce am considerat total în neregulă a fost atunci când cei doi mi-au cerut, completându-se, ca eu să nu particip la ședință sau să nu votez, iar în schimb apropiați de-ai mei să obțină posturi bune în (servicii publice – n.r.) deconcentrate, înscriindu-se formal în PNL. Am refuzat de 2-3 ori, explicit. Soția mea a intervenit în discuție, pe final, și le-a spus: „încercați să îl manipulați, să nu voteze sau să nu se prezinte la vot”.

Judecător: Ați mai aflat să se fi întâmplat așa ceva și în alte cazuri?

Stoica Titi: Din păcate, aceste practici sunt o obișnuință printre deputați și senatori. În concret vă pot detalia discuții personale pe care le-am avut cu alți parlamentari, despre care s-a văzut ulterior că au trecut de la un partid la altul. (…) Nu mi se par în regulă numirile politice de la secretar de stat în jos.

Inculpatul Nicolae Bitea: Să îl întrebați dacă în 2019, înainte de a fi ales pe listele AUR, mi-a solicitat să îl angajez ca vatman la societatea de transport local.

Procuroare: Mă opun întrebării, care e relevanța?

Judecător: Răspundeți numai dacă doriți.

Stoica Titi: Nu îmi amintesc, sincer, dar dacă a avut loc discuția, atunci a fost în glumă, deoarece la vremea respectivă eram în Marea Britanie și aveam un contract pe perioadă nedeterminată cu o companie de transport. Mă pregăteam să devin train driver și aveam un salariu mult mai mare decât cel de vatman la societatea de transport din Timișoara. Hotărârea pe care o luasem atunci în familie era să ne mutăm acolo, în Marea Britanie.

Procuroare: Acum am anticipat motivul apărării pentru acestă întrebare. Să îl întrebați pe martor dacă a perceput ca o glumă și dicuția din 01.10.2021.

Stoica Titi: Nu, acea discuție a fost cât se poate de serioasă.

După audierea deputatului, soția acestuia a relatat aceeași versiune:

„Doreau ca soțul meu să nu se prezinte sau să nu voteze moțiunea. Domnul Bitea a spus: „Cred că și tu îți dorești ca apropiaților tăi să le fie bine!” În schimb, au spus că le vor oferi acestora funcții în deconcentrate. Soțul meu a refuzat categoric, a spus că se va prezenta și va vota să pice Guvernul Cîțu”, a spus Cristina Titi.

Magistratul Alin Sorin Nicolescu e tip aparent sever care, atunci când e binedispus, glumește, dar o face cu un aer serios, în așa fel încât avocații, inculpații sau martorii nu prea știu cum să reacționeze.

Judecător: Dar știți că e ilegal să înregistrați conversațiile cu altă persoană, fără acordul ei, nu?

Martora:?

Judecător: Da, e ilegal. Fapta prevăzută de art. 226 Cod penal…

Martora:?!

Judecător: …asta dacă nu justificați un interes legitim, iar dumneavoastră l-ați justificat.

Martora a răsuflat ușurată, judecătorul o lasă în pace, dar observă că reprezentanta DNA răsfoiește discret Codul penal.

Judecător: Ce scrie la 226, doamna procuror? Ați căutat articolul 226!

Procuroare: Da, știam de el, dar nu lucrez cu el toată ziua…

Judecător (râzând): Ați pus la îndoială cuvântul meu!

Cum au încercat liberalii să-și cumpere un deputat din AUR

DNA a anunțat miercuri, 23 decembrie 2022, că a dispus trimiterea în judecată a deputatului Cosmin Şandru, suspectat că ar fi promis funcţii pentru apropiaţii altui parlamentar dacă nu se prezintă la votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

În același dosar a fost trimis în judecată și directorul general al Societăţii de Transport Public Timişoara. Cei doi sunt acuzați de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

„La data de 01 octombrie 2021, în contextul în care urma să fie dezbătută și supusă la vot moțiunea de cenzură inițiată pentru retragerea încrederii acordate Guvernului României, inculpații Șandru Cosmin și Bitea Nicolae-Florin i-ar fi promis unei persoane, deputat în Parlamentul României, numirea unor apropiați ai acestuia din urmă în posturi de conducere a unor instituții publice, după ce ar fi fost înscriși formal ca membri de partid”, se arată în comunicatul DNA.

Potrivit procurorilor, persoanei respective i s-a cerut să absenteze de la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 05 octombrie 2021, în care urma să fie dezbătută și supusă la vot moțiunea.