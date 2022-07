Prezentatorul TV Cosmin Seleși se numără printre vedetele din România care au ales să își petreacă concediul de vară în Grecia, iar de curând s-a întors din Thassos.

Prezentatorul a explicat la ”Vorbește lumea” că nu își mai permite să meargă pe litoralul românesc și s-a plâns de serviciile din țara noastră.

”Chiar dacă sună ciudat. Nu-mi permit să mă duc la mare la noi. Dacă îți permiți, nu suport ca în momentul în care... eu dacă comand un mușchi de vită sau o tochitură... și e rece... înnebunesc.

Ți-o aduce și după o oră, se și supără că ai comandat tochitură sau ciorbă de burtă. Se supără pe tine, te și taxează, costă vreo 6 euro o ciorbă. Și, atunci, nu suport, sunt banii pe care eu îi muncesc. De ce să îți plătesc ție acum? Cresc prețurile de pe 15 iulie la noi pe litoral și o cameră la trei stele e 300 de euro, fără masă. Eu înțeleg. Nu am nimic cu cei de pe litoral, funcționează. Bravo lor!”, a spus Seleși.

Actorul a mai povestit că nu mai merge de ani buni la mare în România. A optat o bună bucată de timp pentru Bulgaria, când copiii săi erau mici, deoarece drumul era mai scurt, însă ulterior a ales Grecia.

”De ce aleg Grecia de ani buni? Înainte de Grecia am ales Bulgaria, pentru că copiii mei erau mititei, m-am dus vreo 4-5 ani. Tudor era mic, după aia a venit și Ilinca. M-am dus la Albena, o stațiune închisă, are toate resorturile. La ora 23 se închide absolut tot. Ai șezlongul tău pe plajă. Hotelurile sunt foarte drăguțe, eu, de obicei, aleg hoteluri demipensiune, nu hotel all inclusive. Pentru că înnebunesc, nu-mi place când vin, își cumpără cu roaba, își iau mâncare și așa…”, a mai spus Seleși.

