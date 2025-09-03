Se înființează un nou grup în Parlament. Din ce partide provin membrii

După nici un an de la alegerile parlamentare, partidele SOS și POT s-au trezit „trădate” de membri. Unii au hotărât să plece la alte formațiuni, alții au fost dați afară. La Senat, de exemplu, s-a format un nou grup: „Grupul Pace - Întâi România”.

Plenul Senatului a luat act, miercuri, 3 septembrie, în acord cu punctul de vedere al Comisiei de Regulament, cu decizia Comitetului liderilor grupurilor parlamentare și la propunerea senatoarei Nadia Cerva, de schimbarea denumirii grupului senatorial SOS România în „Pace - Întâi România”, grup format din 11 membri. Noua entitate are și o funcție de top, de chestor al Senatului, care va fi ocupată de fostul senator SOS.

Controverse referitoare la noul grup din Senat

Senatorul Dumitru Manea (SOS) a respins demersul anunțat de Nadia Cerva, acțiune pe care o consideră neconstituțională.

„Este interzisă constituirea unui grup parlamentar care se reprezintă sau să poarte denumirea unui partid, a unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, a unei alianțe electorale sau alianțe politice care nu au obținut mandate de senator în alegeri, această interdicție fiind în concordanță cu prevederile art. 53 alin. 3 din Regulamentul Senatului, prevederile art. 32 alin. 3 din Legea 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, precum și cu principiile și jurisprudența Curții Constituționale a României. Adoptarea unei decizii la nivelul forurilor competente în materie de admitere a solicitării doamnei senator Nadia Cosmina Cerva este nelegală și neconstituțională și ar atrage răspunderea celor care o iau, demersul fiind în afara Constituției.

Nadia Cosmina Cerva nu mai este liderul grupului S.O.S. România din Senatul României, întrucât pierderea sprijinului politic de către senator atrage de drept încetarea calității de titular al oricărei funcții obținute prin susținere politică. În contextul unor opinii divergente la nivelul grupului S.O.S. România referitoare la strategia ce urmează a fi abordată, urmează să luăm o decizie pe care o vom aduce la cunoștința plenului Senatului”, a transmis Manea.

Pe 30 iunie, Comitetul Național al Partidului SOS România a decis excluderea din formațiunea politică a senatorilor Cosmina Cerva, Dorin Petrea și Clement Sava, a informat, la acea dată, președinta partidului, Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Pe 3 septembrie 2025, același for al SOS România a decis și excluderea senatorilor Cristian Bem, Ninel Peia și Ioan Cristian-Rusu.

