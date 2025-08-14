My Cosmopolis, aplicația care schimbă viața a 17.000 de oameni

Interacționăm cu tehnologia în fiecare zi, iar viteza de dezvoltare a acesteia ne forțează pe toți să ne adaptăm rapid pentru a ne face viața mai ușoară. Folosirea telefonului și a televizorului smart nu mai este un subiect tabu pentru cei mai mulți dintre noi, iar aplicațiile ne simplifică interacțiunea cu mediul înconjurător, fie că vorbim de eficientizarea proceselor la serviciu, de interacțiunea cu colegii, prietenii și familia sau de ajutorul pe care îl primim pentru a rezolva anumite sarcini uzuale.

Dezvoltatorii imobiliari au început și ei să înțeleagă importanța digitalizării ca un avantaj competitiv. Deocamdată, în România sunt puține inițiative tehnologice în sectorul real-estate care reușesc să treacă dincolo de nivelul funcționalității de bază pentru a influența cu adevărat viața unei comunități.

Există însă și pionieri autohtoni, care încearcă prin tehnologie să aducă un beneficiu real rezidenților din comunitate. În nord-estul Bucureștiului, a fost lansată de curând, în cadrul cartierului Cosmopolis, o aplicație dezvoltată special pentru locuitori și interacțiunea acestora cu administrația complexului și zona comercială.

Cosmopolis, cel mai amplu cartier rezidențial privat dezvoltat în România în ultimii treizeci de ani, a devenit în cei 18 ani de existență un model de urbanism integrat. Cu peste 17.000 de rezidenți, sute de blocuri, zeci de vile și o infrastructură completă – de la școală internațională (Mark Twain International School Cosmopolis) și clinici medicale, până la supermarketuri, cafenele, piscine și parcări – Cosmopolis este un oraș în sine. În acest ecosistem complex, aplicația lansată în acest an - numită My Cosmopolis - devine „infrastructura digitală” care leagă totul și oferă un grad de control și confort neîntâlnit încă în alte proiecte imobiliare din România.

„My Cosmopolis nu este doar o aplicație, este o extensie digitală a întregului cartier. Am gândit-o ca pe o platformă care simplifică viața de zi cu zi a rezidenților, dar mai ales ca pe un instrument care întărește sentimentul de apartenență la comunitate”, declară Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

Tehnologia care conectează comunitatea

Aplicația My Cosmopolis a fost creată ca un instrument digital complet, care centralizează accesul rezidenților la cele mai importante funcționalități ale cartierului și care funcționează ca un asistent personal digital.

O investiție de peste 1 milion de euro și peste 12 luni de muncă intensă au fost necesare pentru dezvoltarea acestei platforme, realizată pe platforma Realtynno – The Real Estate Operating System, AcceleronX – unul dintre cele mai dinamice acceleratoare și start-up factories din România și echipa internă Opus Land Development.

Realtynno este o soluție digitală completă de tip “real estate operating system” folosită pentru a integra și automatiza toate interacțiunile dintre rezidenți, administrație, dezvoltatori și zona comercială, de la acces securizat și plăți online, până la managementul spațiilor comerciale, al documentelor și al vizitatorilor. My Cosmopolis este construit pe această infrastructură, beneficiind de toată experiența Realtynno acumulată în proiecte rezidențiale și comerciale de anvergură.

„Am vrut să construim o infrastructură digitală la fel de importantă precum drumurile, școala sau rețeaua de utilități. My Cosmopolis este exact asta, un sistem de operare pentru întreg cartierul”, explică Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

Aplicația My Cosmopolis este astăzi mai mult decât un canal de comunicare, este un hub digital prin care rezidenții pot să-și plătească întreținerea, să trimită sesizări cu foto sau video, să programeze accesul vizitatorilor și curierilor sau să genereze coduri QR pentru intrarea la piscinele complexului.

Modulul dedicat transportului afișează în timp real poziția autobuzelor Cosmopolis care fac legătura cu Pipera, iar ghidul interactiv Cosmopolis Plaza oferă acces instant la restaurante, cafenele, supermarketuri și servicii. Rezidenții primesc notificări administrative, informații despre lucrările din cartier, evenimente comunitare și promoții din zona comercială.

De asemenea, My Cosmopolis are și un modul esențial pentru investitori – un modul de administrare a proprietăților: din aplicație pot gestiona chiriași, plăți, accesul în complex și alocarea locului de parcare – fără efort și fără prezență fizică.

Aplicația este un instrument complex, dar dezvoltatorul anunță că urmează și o nouă etapă. În viitor, aplicația va integra un Marketplace intern unde locatarii vor putea vinde, cumpăra sau dona obiecte și servicii, precum și module bazate pe inteligență artificială care vor anticipa nevoile comunității și vor propune soluții personalizate.

„Nu ne oprim aici! Scopul nostru este ca aplicația My Cosmopolis să ofere mai multe date în timp real și să conecteze locuitorii între ei și cu zona comercială din jur. My Cosmopolis vrem să fie o extensie a vieții din cartier, nu doar un tool administrativ”, subliniază Tuncer.

De ce este unică în piață

Până acum, în sectorul real estate din România nu s-a evidențiat altă aplicație dedicată rezidenților, astfel, My Cosmopolis devine aplicație pionier, oferind un ecosistem digital complet, gândit pentru un cartier cu dimensiunea unui oraș. Pentru rezidenți, asta înseamnă timp economisit, predictibilitate și transparență, iar pentru investitori, înseamnă control la distanță și administrare eficientă. Lansarea acestei platforme în Cosmopolis este un semnal clar că urbanismul modern nu poate exista fără infrastructură digitală.

My Cosmopolis - Un model pentru viitorul rezidențial urban

Digitalizarea nu este un moft, ci o necesitate într-un cartier de dimensiunile Cosmopolis. Într-un spațiu de peste 100 de hectare, cu o comunitate în continuă expansiune și cu zeci de mii de interacțiuni zilnice, aplicația My Cosmopolis funcționează ca o platformă care ajută orice interacțiune să fie una rapidă, coerentă, eficientă și să ofere răspuns la întrebările esențiale din comunitate. Totodată, aceasta încurajează participarea activă a locuitorilor în viața cartierului, atât prin sondaje de opinie, furnizarea de sugestii pentru comercianții din cartier sau feedback pentru administrație.

„My Cosmopolis ne ajută să fim aproape de fiecare rezident, să aflăm rapid ce funcționează și ce poate fi îmbunătățit. E un canal prin care administrarea devine personală și eficientă, iar vocea comunității are un loc real în procesul de decizie,” spune Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

Tehnologia este un mare beneficiu și pentru viitorii rezidenți, deoarece oferă un prim contact cu spiritul comunității. Noii locatari pot explora rapid facilitățile din Cosmopolis, pot interacționa cu administrația sau pot accesa oferte comerciale speciale, dedicate noilor proprietari. Este, practic, o poartă digitală către un stil de viață bine organizat, transparent și conectat la tot ce este important pentru o comunitate mare și în permanentă schimbare.

Aplicația My Cosmopolis modernizează viața

Aplicația My Cosmopolis răspunde direct celor mai multor nevoi concrete: economisirea de timp, predictibilitate, transparență și sentimentul de apartenență. Chiar dacă are dimensiunea unui oraș din România, rezidenții din Cosmopolis simt cu ajutorul aplicației că sunt un grup unit și că pot primi rapid informații relevante pentru viața lor de aici, în câteva secunde, direct de pe telefon. Și toate au fost implementate pentru că aici, în Cosmopolis, nu este vorba doar de un proiect de locuințe, ci proiectul vrea să fie un exemplu de planificare urbană extinsă, care are în vedere dezvoltarea eficientă și integrată a cartierului pe cel puțin încă 15 ani. Cu această viziune pe termen lung, digitalizarea este o componentă strategică.

„Credem că viitorul locuirii urbane nu stă doar în clădiri frumoase, ci în experiențe inteligente. Iar digitalizarea prin aplicații precum My Cosmopolis oferă exact această experiență: accesibilitate, transparență și control pentru fiecare locuitor,” subliniază Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

Astfel, My Cosmopolis este trecerea la nivelul următor pentru industria real estate autohtonă. Este exemplul unei infrastructuri digitale moderne, adaptate nevoilor locuirii contemporane. Cosmopolis ne arată prin implementarea aplicației My Cosmopolis, că locuirea de calitate nu se definește doar prin designul interior sau suprafața utilă, ci prin tot ceea ce înseamnă experiența de zi cu zi.

