SpaceX a încercat şi a reuşit duminică, 13 octombrie, o manevră spectaculoasă: să prindă prima treaptă a mega-rachetei sale Starship cu ajutorul unor braţe mecanice uriaşe, în timpul unui nou zbor de testare ce ar putea reprezenta un pas decisiv către reutilizarea acestui lansator greu, relatează AFP.

Aterizarea istorică a rachetei Super Heavy s-a încheiat - dar spectacolul nu s-a terminat. Treapta Super Heavy s-a întors la baza de lansare, fiind suspendată în aer între două braţe metalice masive - numite „baghete” sau „beţişoare”.

Valuri de aplauze au răsunat pe transmisia live, în timp ce inginerii şi angajaţii SpaceX sărbătoreau realizarea.

În timp ce sarcina propulsorului Super Heavy s-a încheiat, nava spaţială Starship continuă să zboare prin spaţiu. Vehiculul şi-a aprins propriile motoare după ce s-a desprins de booster şi acum se deplasează prin spaţiu. Peste aproximativ o oră, Starship urma să reintre în atmosfera terestră - o altă etapă extrem de riscantă şi de urmărit pentru zborul de duminică. Nava va încerca o manevră de aterizare deasupra Oceanului Indian.

Thousands of distinct vehicle and pad criteria must be met prior to a return and catch attempt of the Super Heavy booster, which will require healthy systems on the booster and tower and a manual command from the mission’s Flight Director pic.twitter.com/RAmrLN5OmA