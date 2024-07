Cosmote lanseaza prima cartela prepaid oferita bonus

Cosmote Romania a lansat un produs inovativ pentru noii utilizatori de prepaid - cartela Bonus - prin intermediul caruia acestia pot beneficia de un credit de cinci euro.

Utilizatorii acestui nou produs beneficiaza de un credit de comunicare bonus in valoare de cinci euro, distribuit pe o perioada de cinci luni de la activarea cartelei.

Un euro este acordat dupa efectuarea primei reincarcari, de minimum trei euro.

Restul bonusului, in valoare de patru euro, este distribuit in mod egal in urmatoarele patru luni si este acordat in prima zi calendaristica a fiecarei luni.

Ads