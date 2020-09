Mihai Covaliu a fost ales presedintele COSR. "Chiar daca am fost singurul candidat, am avut emotii"

"Chiar daca am fost singurul candidat am avut emotii pentru ca este o responsabilitate uriasa. Urmatorii patru ani reprezinta cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, faptul ca toti oamenii din sport mi-au acordata aceasta incredere nu imi ramane altceva de facut decat sa ma ridic la aceasta inaltime a asteptarilor tuturor celor care m-au sustinut.A fost presiune pentru mine inca de cand eram sportiv, antrenor, presedinte de federatie, dar presiunea de aici nici nu se compara, sa ai in grija miscarea olimpica din Romania este pe de o parte cel mai onorant lucru, iar pe de alta parte este cea mai mare responsabilitate", a declarat Mihai Covaliu.Covaliu a afirmat ca in lumea sportului international lucrurile se petrec cu precautie din cauza Covid-19. "In acest moment sunt sigur ca atunci cand se va putea vor veni si oamenii pe stadioane, dar pana atunci treaba noastra este sa ramanem in priza, sa ramanem conectati la ceea ce se intampla in jurul nostru in fiecare zi si sa fim gata atunci cand se va putea sa ne sustinem echipa sportivii si sa ne intalnim din nou pentru a ne bucura de energia pe care o da sportul".