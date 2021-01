Cinci persoane, trimise in judecata pentru abuz in serviciu in dosarul echipamentului sportiv de proasta calitate purtat de sportivii romani la JO din 2014

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au finalizat dosarul privind infractiunea de abuz in serviciu deschis dupa ce sportivii lotului olimpic al Romaniei au fost nevoiti sa participe la Jocurile Olimpice din urma cu cinci ani, de la Rio de Janeiro, purtand echipament de proasta calitate. Cinci persoane, intre care patru reprezentanti ai COSR si unul al firmei care a furnizat echipamentul, au fost trimise in judecata."Pentru patru dintre inculpati, Dobrescu Ioan - secretar general, Misca Georgeta - consilier juridic, Trocan Carmen - director juridic, Dumbrava Razvan Silviu - director economic s-a retinut ca in calitate de reprezentanti ai Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si-au incalcat atributiile de serviciu prin aceea ca nu au respectat procedura de achizitionare a echipamentului sportiv prevazuta de legea privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Astfel, prin incalcarea dispozitiilor legale, au semnat contractul de furnizare echipament sportiv in valoare de 715 935 lei fara TVA (859 122 lei inclusiv TVA) si au semnat referatul prin care s-a aprobat plata contravalorii echipamentului sportiv catre societatea vanzatoare, cauzand Comitetului Olimpic si Sportiv Roman o paguba in cuantum de 256 231 lei fara TVA (307 477,2 lei inclusiv TVA).Cea de-a cincea inculpata, reprezentanta a societatii comerciale ce a furnizat echipamentul sportiv, a inlesnit crearea pagubei in patrimoniul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman prin negocierea conditiilor de incheiere si executare a contractului de furnizare echipament sportiv", se arata in rechizitoriul redactat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 in 28 decembrie, iar pana in prezent nu a fost stabilit primul termen de judecata.Comitetul Olimpic si Sportiv Roman s-a constituit parte civila in proces.Sportivii care au reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 au purtat echipament sportiv din care ieseau atele, articolele de imbracaminte fiind prost finisate, iar masurile livrate nefiind corespunzatoare. Procurorii au retinut ca echipamentul sportiv livrat COSR a fost "de slaba calitate, aspect ce a dus la un comportament defectuos al articolelor de echipament sportiv si ce a influentat caracteristicile de confort pentru sportivi".CITESTE SI: