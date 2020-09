Mihai Covaliu, singurul candidat la alegerile pentru functia de presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

Conform listei publicate pe site-ul citat, au fost depuse 24 de dosare de candidatura pentru functiile eligibile: 1 presedinte, 3 vicepresedinti, 5 reprezentanti ai sporturilor olimpice de vara (dintre care 1 reprezentant al jocurilor sportive de echipa), 4 personalitati ale vietii sportive, 2 reprezentanti ai sporturilor olimpice de iarna, 1 reprezentant al federatiilor neolimpice, 1 reprezentant al Federatiei Sportul pentru Toti si Comitetului National Paralimpic.Exista 4 membri de drept in Comitetul Executiv: membru CIO pentru Romania, secretar general, trezorier, presedinte al Comisiei Sportivilor.Candidaturile pentru organele de conducere ale COSR sunt verificate de Comitetul Executiv si acceptate dupa analizarea si avizarea acestora de catre Comisia de Etica.Fostul scrimer Mihai Covaliu a fost ales la 15 noiembrie 2016 in functia de presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, cu 128 de voturi la Adunarea Generala de alegeri a COSR, in timp contracandidata sa, Gabriela Szabo , a primit 68.Adunarea Generala de alegeri a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman va avea loc la 24 septembrie 2020, cu incepere de la ora 11:00, la Complexul Olimpic "Sydney 2000" din Izvorani