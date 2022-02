Costel Alexe: ”Vă mărturisesc sincer că sunt surprins”. Prima reacție a președintelui CJ Iași privind urmărirea sa într-un dosar penal

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, se declară surprins de decizia procurorilor anticorupţie privind cercetarea lui într-un dosar penal referitor la detaşarea unui director la Şcoala Populară de Arte "Titel Popovici" Iaşi.

"Vă mărturisesc sincer că sunt surprins de această calitate, având în vedere că, de la începutul anchetei şi până acum, nu mi-au fost solicitate depoziţii şi nu există vreo implicare oneroasă a mea în acest dosar", a transmis preşedintele CJ Iaşi prin intermediul unei postări pe pagina sa de socializare.

El explică, totodată, că "postul vacant de manager s-a ocupat în conformitate cu legislaţia în vigoare, primind toate avizele de legalitate şi urmând întocmai etapele prevăzute de normativ".

"În ceea ce priveşte hotărârea privind organizarea concursului de proiecte de management la Şcoala Populară de Arte 'Titel Popovici', aceasta a trecut prin plenul Consiliului Judeţean şi a primit votul consilierilor judeţeni, exact aşa cum prevede legea", precizează Costel Alexe.

El transmite că se pune la dispoziţia anchetatorilor şi în acelaşi timp va continua proiectele pentru comunitate.

"Rămân consecvent principiilor şi declaraţiilor enunţate mereu: sunt la dispoziţia organelor de cercetare. Eu sunt primul interesat de clarificarea tuturor acestor acuzaţii într-un timp cât mai scurt şi îmi doresc ca adevărul să iasă la lumină. Nu vreau să fie loc de interpretări sau presupuneri care să îmi afecteze imaginea publică, pentru că ştiu că am acţionat mereu cu bună-credinţă şi îi pot privi pe toţi cei cu care interacţionez în ochi, cu încrederea că justiţia se va dovedi justă şi va arăta adevărul.

Ads

Ştiu că acest subiect va genera gâlceavă printre politicienii mărunţi care nu fac altceva decât să adune machete colorate, jubilând meschin pe această temă, în lipsa oricărui proiect valabil pentru Iaşi, din partea lor. Nu am dat şi nu voi da atenţie acuzaţiilor neîntemeiate din partea celor care nu au făcut nimic pentru Iaşi, care, surprinzător sau nu, văd că au informaţii despre acest subiect şi îl trâmbiţează de câteva zile deja. Vă asigur că eu am venit la Consiliul Judeţean să fac treabă pentru comunitate, să facem împreună treabă bună, şi avem, în acest an jumătate de mandat, proiecte pe care să le arătăm ieşenilor", a mai scris preşedintele CJ Iaşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, este urmărit penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru abuz în serviciu în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, în acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi doi angajaţi ai CJ Iaşi.

Ads

Procurorii susţin că pe 11 noiembrie 2020, suspectul Costel Alexe, în calitate de preşedinte al CJ Iaşi şi beneficiind de ajutorul suspectului Vlad-Corneliu Baba, ar fi dispus detaşarea celui din urmă de pe funcţia de consilier IA pe funcţia de manager interimar al Şcolii Populare de Arte "Titel Popovici" Iaşi. Preşedintele CJ Iaşi ar fi ştiut că numirea nu îndeplinea condiţiile legale de ocupare a acestei funcţii de conducere.

Din cercetări ar fi rezultat că suspectul Vlad-Corneliu Baba ar fi fost angajat pe perioadă determinată, fără concurs, pe funcţia de consilier IA în cadrul Compartimentului Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi în data de 11 noiembrie 2020 şi tot la aceeaşi dată ar fi fost detaşat pe funcţia de manager interimar al Şcolii Populare de Arte "Titel Popovici" Iaşi.

Ads