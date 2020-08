Control la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti. Inspectorii verifica cum a obtinut societatea Iridex autorizatie pentru operarea gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni

"Ca ministru al Mediului, Apelor si Padurilor sunt direct interesat de bunastarea cetatenilor. Cazul bucurestenilor este unul special, acestia fiind, de mai bine de patru ani, victimele administratiei PSD a Capitalei, formata din Primarul General si cei 6 primari de sectoare. Intr-un mandat intreg, acestia nu au fost in stare sa gaseasca nicio solutie pentru deseurile din Bucuresti. O spun cu regret, insa actuala administratie PSD a Capitalei lucreaza impotriva bucurestenilor. In ceea ce priveste cazul Iridex, am luat act de decizia instantei, in acest moment asteptam motivarea acestei decizii. Am dispus deja Corpului de Control al Ministrului sa faca verificari la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti. Vreau sa verificam modul in care aceasta autorizatie de mediu a fost emisa de Guvernul PSD din 2018, sa identificam vinovatii si cine a gresit sa plateasca", a spus ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe Declaratiile au fost facute in contextul deciziei Tribunalului Bucuresti, din data de 14 august, prin care instanta a dispus anularea Autorizatiei Integrate de Mediu pe ultimele doua suprafete inca functionale ale depozitului de deseuri Chiajna-Rudeni."Dar revin si va spun: singura solutie reala, atat pentru Sectorul 1 cat si pentru restul Bucurestiului este colectarea separata si reciclarea. Pentru a nu ajunge sufocati de deseuri, trebuie sa ducem cat mai putin la groapa si sa reciclam cat mai mult. Romania este codasa Europei la acest capitol, cu doar 15% grad de reciclare astazi. Capitala sta mult mai prost de atat. Gradul de reciclare in Bucuresti abia daca atinge 9%. Nu pot sa inteleg cat de ipocrit poate fi un primar, tocmai cu cetatenii care l-au votat in aceasta functie. Sa te bati cu pumnul in piept ca vrei inchiderea unui depozit de deseuri, in conditiile in care tu duci tot gunoiul fix peste drum! Nu stiu cati dintre dumneavoastra cunosc faptul ca mare parte din deseurile de la Sectorul 1 se duc chiar vizavi de depozitul Iridex, la societatea 3R Green. Si se duc, bineinteles, in amestec, fara niciun fel de sortare. Adica avem acolo si deseuri reciclabile - PET-uri, doze de aluminiu, sticla, carton si altele, amestecate cu resturi de ciorba, coji de pepene, scutece folosite si tot ce mai arunca omul in gospodarie", a declarat oficialul.Ministrul Mediului a mai afirmat ca a solicitat Primariei Generale si primariilor de sector sa prezinte solutiile pentru rezolvarea problemei deseurilor din Bucuresti."Aici ne-a dus lipsa de viziune si caracatita intereselor pesediste din Bucuresti. Ministerul Mediului a solicitat, in mod repetat, Primariei Generale si primariilor de sector sa prezinte solutiile pentru rezolvarea problemei deseurilor din Bucuresti. Nu am primit absolut nimic pana astazi, pentru ca viziunea le lipseste cu desavarsire. Sunt convins ca, mergand pe aceeasi linie, cu aceeasi echipa si fara o schimbare radicala, problemele de mediu din Bucuresti se vor acutiza. Sper ca bucurestenii sa inteleaga asta si sa actioneze in consecinta", a adaugat Alexe.