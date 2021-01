Costel Alexe audiat la DNA in dosarul de coruptie

Potrivit procurorilor, fostul demnitar ar fi primit 22 de tone de tabla ca sa deblocheze alocarea unor certificate de carbon pentru combinatul siderurgic Galati. Costel Alexe, acum presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sustine ca in toata activitate lui publica nu a luat foloase necuvenite.Fostul ministru al mediului Costel Alexe e acuzat de DNA ca ar fi primit 22 de tone de tabla de gard in valoare de 100.000 de lei. Totul pentru a debloca alocarea a peste 5 milioane de certificate de carbon catre Combinatul siderurgic Galati. Acestea veneau de la Comisia Europeana pentru reducerea poluarii, dar era nevoie si de semnatura ministrului."In perioada martie-aprilie 2020, persoana respectiva ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme", sustin procurorii DNA.Procurorii spun ca foloasele respective, in cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite in datele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda de-a sa.CITESTE SI: