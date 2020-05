Ministrul Mediului, despre insula Belina: Va fi daramat ce e ilegal si nu corespunde legislatiei de mediu

Belina, locul in care Dragnea se relaxa si isi aducea amicii pentru partide de pescuit

"In momentul de fata trebuie sa vedem care sunt pasii dupa semnarea acestui proces verbal de preluare. Va trebui sa inaintam catre OCPI Teleorman solicitarea de inregistrare si respectiv a dreptului de administrate pentru Agentia Nationala Apele Romane.De asemenea va fi necesar sa promovam o acerere de radiere a tuturor mentiunilor privind contractele de inchiriere inaintate de CJ Teleorman pentru Tel Drum si toti ceilalti apropiati ai lui Liviu Dragnea", a declarat Costele Alexe, la Digi 24.Acesta a spus ca acum sunt doar costuri pentru administrarea bunurilor, reparatii curente, intretinerea lucrarilor hidrotehnice si asigurarea integritatii constructiilor."Vor trebui depuse diligente pentru expertizarea constructiilor ilegale in vederea, fie a obtinerii autorizarii acestora sau a inlaturarii lor in cazul in care normele incidente nu permit autorizarea.(...) In urma discutiilor cu premierul Orban, ANAR (Administratia Nationala Apele Romane - n.red.) va dispune fie la inchiriere, fie sa facem o Hotarare de Guvern prin care sa la schimbam statutul si sa aiba alta destinatie.Luni voi ajunge in judetul Teleorman si voi face o vizita si la Belina.. Nu ne permitem ca in arii proteja sau pe bunurile ANAR sa avem astfel de constructii care sa nu aiba niciun fel de organizare care sa corespunda Ministerului Mediului Apelor si Padurilor", a mai declarat ministrul Mediului.Modul in care au fost ridicate mai multe constructii pe insula Belina este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele. Este vorba despre locul unde presedintele PSD, Liviu Dragnea, se relaxa si isi aducea amicii pentru partide de pescuit.Mai multe imagini descarcate de pe aplicatia Google Earth sunt probe in Dosarul Belina, in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman si mai multi functionari.Aceste imagini dezvaluie faptul ca acolo au fost ridicate mai multe constructii - vila, doua pontoane, foisor - destinitate relaxarii si pescuitului.Potrivit DNA, Liviu Dragnea ar fi fost principalul beneficiar al acestor amenajari, iar insula Belina era locul unde acesta venea alaturi de prieteni sau colegii de partid.