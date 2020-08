Ministrul Mediului: Fondurile din Pactul Ecologic European vor fi directionate catre investitii pentru tranzitia la o economie neutra din punct de vedere climatic

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Meidului, ministrul Costel Alexe a participat la dezbaterea Pactul Ecologic European: implementare si perspective pentru Romania.La sfarsitul lunii aprilie, Costel Alexe a fost mandatat de Guvern sa semneze, in numele Romaniei, declaratia comuna a statelor membre privind utilizarea investitiilor din Pactul Ecologic European, ca element cheie in planul de redresare a Uniunii Europene, dupa pandemia Covid-19."Prioritatea noastra pentru urmatoarea perioada este concentrarea pe proiecte de mediu, pentru ca Romania sa beneficieze de cat mai multi bani din fondurile pe care le are la dispozitie. Aceste investitii trebuie sa fie complet aliniate obiectivelor Pactului Ecologic European, Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila precum si obiectivului de limitare a incalzirii globale la 1,5 grade C al Acordului de la Paris pentru a evita consecintele catastrofale ale schimbarilor climatice", a declarat ministrul Costel Alexe, citat in comunicat.In luna mai a acestui an, Romania s-a alaturat grupului Statelor Membre UE care sustin Redresarea Ecologica a Uniunii Europene urmand calea investitiilor durabile. Pactul Ecologic European promoveaza o abordare integrata pentru toate sectoarele si le plaseaza spre aceleasi obiective: neutralitatea climatica, protectia mediului, utilizarea durabila a resurselor si sanatatea si calitatea vietii cetatenilor."Ne-am angajat astfel sa directionam fondurile din Planul de Investitii al Pactului Ecologic European catre investitii si achizitii durabile care sa sprijine tranzitia la o economie neutra din punct de vedere climatic. Trebuie sa ne asiguram ca fondurile financiare puse la dispozitie prin Planul de Investitii al Pactului Ecologic European nu sunt irosite, de aceea este crucial sa dezvoltam o structura institutionala care sa asigure o implementare eficienta a Pactului Ecologic European si, in acelasi timp, indeplinirea angajamentului Romaniei si aici rolul de coordonator general revine Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor", a subliniat Costel Alexe.Dezbaterea s-a axat pe finantarea tranzitiei catre neutralitatea climatica si contributia politicilor sectoriale in atingerea obiectivelor de tara. Astfel, reprezentantul Bancii Europene de Investitii a subliniat ca strategia pentru clima a BEI vizeaza mobilizarea finantarii pentru tranzitia catre o economie cu emisii reduse de CO2 si totodata rezistenta la schimbarile climatice.La intalnire au participat, alaturi de reprezentanti ai Ministerului Mediului, Iulian Octavian Stana, secretar de stat in cadrul ministerului, Andreea Kohalmi-Szabo, presedinte AFM, reprezentanti ai Parlamentului Romaniei, ai Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, ai Asociatiei Producatorilor si Distribuitorilor de Chimicale din Romania, ai CIROM, Bankwatch, ai BEI, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, ai Ministerului Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ai Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.