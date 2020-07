Ministrul Mediului: "Nu as vrea nici la Vadu, nici la Corbu o dezvoltare haotica, asa cum din pacate s-a intamplat la Vama Veche"

>, pentru crearea unei economii performante, cu emisii reduse de carbon, conform obiectivelor Pactului Ecologic European.



Prioritatea noastra de acum este una singura: atragerea tuturor acestor fonduri, inclusiv a celor pentru combaterea efectelor pandemiei. Spun asta deoarece cele 33 de miliarde de euro din programul de relansare economica vor trebui cheltuite in urmatorii doi ani. Asta inseamna un ritm dinamic pentru a trimite toate planurile noastre autoritatilor europene.



Ministerul are aproape finalizata o structura de coordonare care va ajuta ca Romania sa beneficieze atat de fondurile din Pactul Ecologic European (European Green Deal) cat si de acele fonduri din Next Generation EU, care sunt supuse criteriilor Pactului ecologic.



Aceasta structura va asigura cooperarea si coordonarea intre institutiile care au legatura cu fondurile pentru tranzitia climatica, dar si consultarea larga cu mediul de afaceri, organizatiile de mediu si alte entitati. Saptamana viitoare vom avea primele consultari de acest fel. Vreau sa fie clar un lucru: toti acesti bani sunt, in primul rand, pentru a construi o economie puternica. Sumele pe care le avem la dispozitie ne pot ajuta industriile sa produca mai mult cu consum redus de energie, sa ne eficientizam energetic sectorul cladirilor, sa protejam speciile, padurile si sa investim intr-un aer sanatos in marile aglomerari urbane", a declarat Costel Alexe.



"Nu as vrea nici la Vadu, nici la Corbu o dezvoltare haotica, asa cum din pacate s-a intamplat la Vama Veche sau in alte parti. Consideram ca aceste plaje salbatice trebuie sa fie vizitate de cetatenii nostri, dar respectand toate restrictiile impuse de statutul de rezervatie. Ma bucur foarte mult ca romanii au inteles cat de important este sa avem plaje curate si ca au strans deseurile si le-au pus in punctele de colectare. Am avut discutii cu autoritatile judetului Tulcea pentru un mai bun management al deseurilor pe aceste plaje, dar rezervatia trebuie respectata ca atare. Mesajul meu si al Guvernului este ca avem o Delta absolut superba si ea trebuie vizitata si sprijinita", a declarat Costel Alexe.Acesta a precizat ca intentioneaza ca la sfarsitul lunii iulie sa organizeze o dezbatere pe tema problemelor din Delta la care sa participe toti factorii implicati in dezvoltarea zonei, iar in septembrie, sa organizeze o intalnire trilaterala Romania-Ucraina-Republica Moldova, in timpul careia sa se discute si situatia stocurilor de sturioni.Sambata, ministrul Costel Alexe a precizat ca 24 de miliarde de euro, din cele 80 de miliarde obtinute de Romania din fonduri europene in cadrul negocierilor din Consiliul European , vor ajunge in proiecte verzi."Presedintele Klaus Iohannis a obtinut o suma remarcabila pentru Romania, cea mai mare pe care tara noastra a avut-o vreodata la dispozitie.Din aceste 80 de miliarde, 30% vor trebui cheltuite pentru obiective <