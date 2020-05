Ministrul Mediului: Padurile seculare din Romania ies din circuitul economic si intra sub protectie la nivel national

Ziare.

com

El a precizat ca au fost identificate la nivel national 8.364 de paduri seculare."Am luat o decizie nationala: padurile seculare din Romania ies din circuitul economic si intra sub protectie. Codrii seculari pe care ii avem vor fi protejati si pastrati pentru generatiile viitoare! Nu vreau sa fim ultimii martori ai padurilor seculare din Romania! Am identificat la nivel national 8364 de paduri seculare si am solicitat RNP Romsilva ca pana la 15 septembrie 2020, acestea sa fie introduse sub protectie pentru a fi conservate.In total vorbim despre 100.000 ha, dintre care 38.000 de ha sunt incluse in suprafete in care astazi se produce lemn pentru cherestea, constructii, celuloza. Restul de peste 60.000 de ha sunt protejate doar partial", a declarat ministrul Costel Alexe, aflat intr-o vizita in padurea seculara din zona Poieni - Schitul Duca din judetul Iasi.Potrivit acestuia, dupa ce Romsilva va introduce cele peste 8.000 de paduri in categoria functionala de paduri seculare, singurele interventii care vor mai fi permise, vor fi cele de conservare a acestor paduri, dintre care, cele mai multe sunt de fag (5.248), molid (1.305) si de stejar (1.041).Padurile seculare se gasesc cu precadere in judetele: Caras-Severin (19.4%), Neamt (17.1%), Arges (8.6%), Bacau (8.4%), Gorj (7.7%), Valcea (5.9%) si Hunedoara (4.9%)."Mi se pare nedrept ca padurile seculare au fost lasate in afara unei forme de protectie, asa cum este cazul celor peste 8000 pe care noi le-am identificat. Sunt de acord cu exploatarea forestiera durabila, asa cum am declarat de atatea ori. Dar, nu sunt de acord ca aceste paduri istorice si valoroase sa intre in aceasta discutie", a incheiat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.Cele mai batrane paduri seculare se gasesc in judetul Dambovita, unde media de varsta este de peste 270 de ani, in Caras-Severin, unde media este de peste 235 de ani sau Arad, cu o medie de peste 230 de ani.