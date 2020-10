Poluare fara precedent in Bucuresti. Costel Alexe: "Comisarii Garzii de Mediu sunt pe teren si fac verificari. Cei vinovati sa plateasca"

"In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt pe teren, fac verificari si la final vor comunica si opiniei publice care au fost rezultatele si mai ales care au fost sanctiunile. Ceea ce ne dorim este ca astfel de episoade sa nu se mai intample. Si in cazul comunei Vidra si in cazul acelor episoade care au fost mai multe au fost date si sanctiuni. Avem in momentul de fata anchete penale in curs in urma carora sper ca fiecare dintre cei care se fac vinovati sa raspunda in fata legii. Din cauza unor astfel de accidente, poate de multe ori autoritatile publice locale nu au gestionat la momentul respectiv combaterea acelei probleme si evident rezolvarea ei, cel mai mult au avut de suferit bucurestenii. Vreau sa cred ca institutiile statului roman isi fac datoria, ca vor duce mai departe aceste anchete si cei care se fac responsabili si vinovati sa plateasca", a spus Alexe, la Digi 24.Ministrul de resort a sustinut ca Romania a investit, in acest an, fonduri foarte mari in Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului."Am speranta ca, odata cu schimbarile care au avut loc la nivelul administratiei publice din Bucuresti si din judetul Ilfov sa avem investitii mai mari in masuri verzi tocmai pentru a reduce poluarea si a creste calitate aerului. Ca ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, ma bucur foarte mult ca in acest an am reusit sa investim sume colosal de mari in Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului, si fonduri guvernamentale, si fonduri europene, si fonduri de la Administratia Fondului pentru Mediu tocmai pentru a oferi administratiilor publice locale date in timp real si pe baza acestora planurile integrate de calitate a aerului sa fie puse in aplicare. Mi se pare firesc ca administratiile publice locale sa investeasca mai mult in tot ceea ce inseamna reducerea poluarii prin infrastructura, mijloace de transport public in comun, iar Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si toate celelalte autoritati competente sa-si faca datoria in misiuni de control", a mentionat oficialul.In noaptea de joi spre vineri, statiile pentru masurarea calitatii aerului din Bucuresti au inregistrat depasiri pentru poluarea cu particule PM 10 si PM2,5, de aproape 350%. Astfel, conform informatiilor aparute in mass-media, cele mai mari valori s-au inregistrat la statia din Bragadiru (crestere de 347% la PM 2,5, respectiv de 236% la PM 10)In tot acest timp, pe site-ul calitateaer.ro, dedicat Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, la sectiunea "Alerte de calitate a aerului" era postat mesajul "Nu exista alerte active".Particulele in suspensie (PM10) provin in special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor. Acestea pot provoca astm, afectiuni cardiovasculare, cancer pulmonar si deces prematur. Valoarea zilnica admisa de PM10 pentru protectia sanatatii umane este de 50 micrograme/mc, in timp ce valoarea limita anuala este de 40 micrograme/mc.De asemenea, particulele in suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase pentru sanatate, intrucat pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2.5 in metrul cub de aer.In Romania, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, valoarea tintelor anuale de PM2.5 este stabilita la 25 micrograme/mc, in timp ce valoare limita anuala ce trebuia atinsa pana la data de 1 ianuarie 2020 era de 20 micrograme/mc.Indicele de Calitate a Aerului (ICA) atrage atentia asupra spatiilor cu probleme de calitate a aerului si se determina pe baza concentratiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2.5 si PM10 inregistrate prin statii de trafic si urbane. Aceste indice se calculeaza pe baza metodologiei franceze ce sta la baza CAQI - Common Air Quality Index. In prima etapa a proiectului, ICA este furnizat de valorile inregistrate pentru PM2,5 si PM10, urmand ca valorile gazelor sa fie adaugate dupa finalizarea testelor.