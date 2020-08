Proprietarii de locuinte pot obtine 15.000 de euro de la stat pentru eficientizarea energetica a casei

"Programul "Casa Eficienta Energetic" va deveni realitate cu depunere pentru cetatenii Romaniei incepand cu 15 septembrie. Este un program prin care toti romanii pot primi sprijin din partea statului roman in suma de 15.000 de euro, suma nerambursabila prin Administratia Fondului pentru Mediu. V-am mai vorbit despre acest program chiar inainte de a fi lansat in dezbatere publica. Astazi, vreau sa-i anunt pe romani ca suntem aproape de start si au timp pana pe 15 septembrie ca fiecare dintre ei sa-si puna ordine in hartii si evident sa se hotarasca ce vor sa faca cu aceasta prima de eficienta energetica de 15.000 de euro din partea statului roman", a spus Alexe.Conform ministrului, bugetul alocat pentru acest program este de 430 de milioane de lei, din care ar urma sa fie finantate aproximativ 9.000 de case din Romania."Pentru acest program bugetul este de 430 de milioane de lei. Din acesti bani vom finanta eficientizarea energetic pentru circa 9.000 de case din tara noastra. Fiecare proiect depus va primi finantare in cuantum de 60% din costul investitiei, dar nu mai mult de 15.000 de euro. Programul nostru are un scop clar: reducerea consumului de energie din casele noastre si evident a emisiilor de gaze cu efect de sera. Astazi, din pacate, cele mai multe case din tara noastra nu sunt bine izolate. Este si motivul pentru care pierderile de energie ajung pana la 30% doar prin peretii exteriori sau la 25% prin geamuri sau prin acoperis", a afirmat ministrul de resort.Acesta a adaugat ca, pentru a deveni eligibil, un proprietar de casa trebuie sa realizeze auditul energetic al locuintei, iar eficienta imobilului sa creasca macar cu o clasa."Pentru a primi aceasta finantare, un proprietar de casa trebuie sa realizeze acel audit energetic al locuintei. Trebuie sa vedem de la ce plecam. Apoi sa faca un proiect prin care eficienta energetica a casei sa creasca macar cu o clasa, din C in B sau din B in A. Din proiect va rezulta si ce lucrari trebuie facute pentru a atinge conditia finantarii, fie instalarea de ferestre izolante, fie izolarea acoperisului, a peretilor exteriori ori montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilatie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de miscare sau orice poate duce la eficientizarea energetica a locuintei. Toate aceste echipamente, dar si altele, sunt eligibile prin acest program. Inscrierea in program se va face online. Dupa acceptarea cererii, proprietarii vor primi un numar unic de inregistrare si au la dispozitie 60 de zile pentru a veni cu tot dosarul. Investitiile trebuie finalizate in termen de 18 luni. Proprietarii de case pot cumpara echipamente de unde vor ei din tara, insa lucrarile nu se pot face in regie proprie, ci cu firme specializate, tocmai pentru a avea garantia unor lucrari bine efectuate. La final, Administratia Fondului pentru Mediu deconteaza cei 60% din investitie dupa un nou audit energetic al casei pentru a vedea trecerea dintr-o clasa energetica inferioara intr-una superioara", a explicat Costel Alexe.Pe de alta parte, ministrul Mediului a anuntat lansarea in dezbatere publica a programului de eficienta energetica pentru scoli si gradinite."Orice scoala din Romania poate primi finantare de la noi pentru lucrari de izolatie termica, incalzire centralizata, reducerea consumului de energie sau a emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest program investim 384 de milioane de lei pentru ca aceste cladiri in care copiii nostri petrec foarte mult timp sa fie bine izolate, calduroase, placute si sanatoase. Acesti bani ne permit sa eficientizam energetic aproximativ 400 de unitati de invatamant din Romania", a subliniat oficialul. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea