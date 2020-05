Proprietarii de case pot primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele

Ziare.

"Impreuna cu echipa de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu cei de la Administratia Fondului pentru Mediu, am gandit in premiera un program care sa sprijine eficienta energetica in Romania. Obiectivul principal al acestui program este sa sprijine mediul si economia pentru ca, astfel, Romania poate sa faca investitii inteligente.Romanii vor ramane cu mai multi bani in buzunar, vom reusi impreuna sa reducem emisiile de gaze cu efect de sera si statul roman, prin Guvernul pe care il reprezint, va pompa resurse financiare importante in industrii care, la randul lor, vor crea locuri de munca.Programul 'Casa Eficienta Energetic' intra, astazi, in consultare publica si toti romanii vor putea sa parcurga Ghidul (de finantare - n.red.), vor putea sa-i aduca adaugiri si sa faca si completari, daca va fi cazul.Programul pe care il lansam astazi se adreseaza exclusiv proprietarilor de case din Romania. Prin acest program, acestia pot sa-si eficientizeze energetic locuintele pe care le au, accesand o prima de eficienta energetica de pana la 15.000 de euro, cu care vor putea, toate sistemele posibile pe care romanii si le pot achizitiona si astfel sa-si transforme casele in case eficient energetic", a afirmat Alexe.Acesta a adaugat ca, in momentul de fata, in Romania exista case care pierd prin pereti cel putin 30% din energia pe care au in interior, 25% prin acoperisuri si 25% prin ferestre."Deci fiecare dintre noi nu face altceva decat, luna de luna, sa arunce banii pe geam sau sa-i piarda prin tavan...", a spus oficialul.Ministrul de resort a estimat ca de Programul "Casa Eficienta Energetic", al carui, vor putea beneficia aproximativ 9.000 de proprietari de case."Programul nostru vrea sa intrerupa aceasta risipa. Trebuie doar ca fiecare dintre romani sa aiba un proiect bine gandit, sa aiba un certificat de eficienta energetica si un audit care sa demonstreze ca, in urma acestei investitii, casa va fi mai eficienta si, evident, va creste o clasa in ceea ce priveste eficienta energetica.Pentru acest program pe care il lansam astazi avem un buget de 100 de milioane de euro (...), romanii fiind beneficiari. Estimam sa vom avea in acest program in jur denu doar de case mai eficiente energetic, ci si de case confortabile si mult mai sanatoase.Prin acest program, romanii vor primi aceasta prima de eficienta energetica de maxim 15.000 de euro, nu mai mult de 60% din investitia pe care o vor face si, la final, AFM va deconta", a explicat Costel Alexe.In ceea ce priveste etapele ce trebuie urmate de solicitanti pentru a acesta noul program, demnitarul a precizat ca"Imediat dupa lansarea oficiala a programului, dupa ce va trece perioada de consultare publica si va fi publicat in Monitorul Oficial, fiecare dintre noi va trebui sa depuna online o cerere, la care va atasa copia de buletin, actul de proprietate asupra casei, certificatul energetic al locuintei si auditul din care sa rezulte ca la final investitia va fi mai eficienta energetic.Pentru aceasta etapa, vom avea la dispozitie 60 de zile, pe durata careia se pot face completarile de rigoare.Dupa ce fiecare dintre roman va fi desemnat ca beneficiar a programului, perioada de implementare a investitiei va fi de 18 luni, iar la final AFM trebuie sa deconteze 60%, pana la maxim 15.000 de euro din investitie.Guvernul din care fac parte a dublat pentru 2020 bugetul AFM de la 1,5 miliarde de lei la 2,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna o importanta gura de oxigen pentru mediu si, mai ales, pentru economia romaneasca", a sustinut ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.Pe de alta parte, Alexe a facut referire la un alt program finantat din bugetul AFM, pentru iluminatul public stradal cu LED."Tot in acest an, am lansat pentru prima data in Romania programul destinat iluminatului public stradal cu LED, prin care ne dorim sa reducem consumul de energie electrica si din localitatile din Romania si, mai ales, din facturile pe care le vor achita romanii, sa fie cu 40% mai mici.Avem speranta ca in jur de 700 de localitati din Romania dintre cele 3.200 pe care le avem, sa beneficieze de programul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor", a subliniat Costel Alexe.La jumatatea lunii martie a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, in acest an, va finanta 14 proiecte prioritare si programe pentru protectia mediului.Printre acestea, se facea referire la un Program privind cresterea eficientei energetice in cladiri unifamiliale - "Casa Eficienta Energetic", initiativa pentru care erau bugetate credite de angajament in valoare de 429 milioane lei si credite de angajament in valoare de 384 milioane lei.