Romania va avea un sistem national de prognoza a calitatii aerului. Ministrul Mediului a semnat contractul de finantare

"Ministrul Mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a semnat astazi contractul de finantare pentru modernizarea si extinderea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului. Evenimentul a avut loc in cadrul unei conferinte de presa, la care a participat si ministrul Fondurilor europene, Marcel Bolos. In cadrul proiectului european va fi dezvoltat, in premiera pentru Romania, un sistem national de prognoza a calitatii aerului",Contractul de finantare are o valoare de peste 81 de milioane de lei. Din acestia, aproximativ 74 milioane lei vor fi fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa prioritara 4."Am semnat astazi un contract de finantare, parte din cea mai mare investitie facuta de statul roman in aer, in ultimii 10 ani. Cred ca aerul va fi una din cele mai mari provocari ale autoritatilor locale si centrale din urmatorii 10 ani. Ma bucur ca Romania va avea un sistem de prognoza a calitatii aerului care va putea fi accesat de oricine de pe mobil si chiar inserat in programele TV, dupa meteo. Aceasta va fi singura prognoza oficiala din Romania pentru ca datele din sistem sunt bazate pe sisteme de masurare a calitatii aerului acreditate la nivel european. Cu o asemenea prognoza, oamenii isi vor putea face mai bine planurile de iesire in aer liber, iar autoritatile vor putea impune masuri pe termen scurt acolo unde se poate interveni imediat. Acest sistem ne va ajuta nu doar pentru informarea publicului, dar si pentru ca autoritatile locale sa fie pe faza de cate ori poluantii pot pune in pericol populatia", a declarat ministrul Costel Alexe.Prognoza nationala privind calitatea aerului pentru fiecare oras in parte va rezulta din suprapunerea bazei nationale de emisii (care este finantata prin proiect) cu datele la zi privind evolutia vremii si a curentilor de aer. Pana in 2023, sistemul de prognoza va fi calibrat in trei orase pilot: Ploiesti, Brasov si Iasi. Dupa finalizarea proiectului, sistemul va fi aplicabil la nivel national."Semnarea in format digital a acestei finantari confirma din nou ca banii europeni bine investiti pot schimba vieti, ale noastre si ale generatiilor urmatoare. Momentul este important atat pentru a marca un nou pas in tranzitia spre o Europa mai verde, dar si pentru a sublinia importanta parteneriatului dintre institutiile statului. Pentru ca si romanii incep sa constientizeze asta, oricat de multi bani am avea la dispozitie, viata noastra nu poate evolua in bine fara colaborarea eficienta la nivel de Guvern, judete si comunitati locale", a declarat ministrul Fondurilor europene, Marcel Bolos.In plus, contractul semnat marti de cei doi ministri va finanta 17 din cele 60 de statii noi care vor fi introduse in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului. Acestea vor ajunge in judetele Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui si Vrancea. In prezent, Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului detine 148 de statii."Pe langa modernizarile din fonduri europene, statul roman a demarat anul acesta cea mai mare ofensiva de investitii in calitatea aerului din ultimii zece ani. Astfel, punctele de masurare din cadrul RNMCA vor creste cu circa 40%, respectiv cu 60 de noi statii. Dintre acestea, 17 sunt finantate prin fonduri europene, iar 43 prin Administratia Fondului pentru Mediu. 65% dintre acestea vor fi amplasate in Bucuresti, orasul cel mai poluat al Romaniei. Tot aici, din bugetul AFM, vom realiza si o retea de 50 de senzori de masurare a calitatii aerului. De asemenea, alte 30 de orase ale tarii vor avea la inceputul anului viitor noi statii, care vor masura gradul de poluare din aer", a explicat ministrul Alexe.Intregul proiect finantat prin fonduri europene va fi implementat pana in 2023. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este partener in acest proiect, alaturi de ANM, ANPM, Institutul National de Cercetare Aerospatiala - INCAS si Institutului National de Tehnologii Criogenice si Izotopi - ICSI Ramnicu Valcea.