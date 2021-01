Un consilier general USR-PLUS povesteste un episod ciudat cu fostul ministru Costel Alexe: "Domnul Tabla m-a intrebat daca sunt la Chisinau, in gluma"

Postarea lui Octavian Berceanu:

El povesteste un episod ciudat cu fostul ministru al Mediului, Costel Alexe , in prezent presedinte al CJ Iasi, caruia i-a reclamat existenta unui depozit ilegal din Chiajna."Domnul Tabla m-a intrebat daca sunt la Chisinau, in gluma. Tot in gluma doua Jeep-uri ticsite cu cefe groase ne-au inconjurat pentru descurajare. Nu eram singur, eram cu echipa de filmare a TVR, careia i-a fost oprit de la difuzare materialul filmat pentru ca veneau alegerile," povesteste consilierul general.Conform acestuia, tot in gluma, Garda Nationala de Mediu a trimis sesizarea facuta de el catre structura de crima organizata care opereaza la 8 km de sediul Parlamentului, in Chiajna si in Sectorul 6: "Domnii cu cefe groase mi-au aratat ca stiu despre mine, unde stau, ce mananc... da e baieti buni!"Ironia, "Domnul Tabla", are legatura cu faptul ca DNA il cerceteaza pe Costel Alexe pentru fapte de coruptie, printre care si ca ar fi primit mita 22 de tone de tabla.In mai 2020 ii trimiteam poze ministrului mediului, din depozitul ilegal de deseuri din Chiajna. Depozitul are 200 000 de mp, cam 600 000 metri cubi de gunoaie tasate bine, adica mai bine de 40.000 de camioane care au transportat ilegal. Pe langa groapa cu deseuri periculoase trece Dambivita, iar la 4 km cisternele iau apa asta si spala cu ea tot Bucurestiul.Domnul Tabla m-a intrebat daca sunt la Chisinau, in gluma. Tot in gluma doua Jeep-uri ticsite cu cefe groase ne-au inconjurat pentru descurajare. Nu eram singur, eram cu echipa de filmare a TVR, careia i-a fost oprit de la difuzare materialul filmat pentru ca veneau alegerile.Si tot in gluma, Garda Nationala de Mediu a trimis sesizarea mea catre structura de crima organizata care opereaza la 8 km de sediul Parlamentului, in Chiajna si in sectorul 6. Domnii cu cefe groase mi-au aratat ca stiu despre mine, unde stau, ce mananc... da e baieti buni!Sper ca in 2021 Ministerul Mediului sa glumeasca mai putin cand vine vorba despre coruptie, crima organizata si siguranta noastra!