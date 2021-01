Cine este si ce avere impresionanta are Costel Alexe. Fostul ministru PNL al Mediului este cercetat de DNA pentru coruptie

Costel Alexa, fostul ministru al Mediului in Guvernul Orban, este actualul presedinte al Consiliului Judetean Iasi. El este doctor in climatologie si meteorologie. A lucrat ca operator de sondaje si a fost consilier la Oficiul de Cadastru din Iasi.Costel Alexe a avut doua mandate de deputat 2012-2016 si 2016-2020.Este licentiat in Geografie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Tot la aceasta universitate a urmat un masterat in domeniul mediului. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputatiei, Costel Alexe este doctor in climatologie si meteorologie.Potrivit CV-ului afisat pe Camera Deputatilor, inainte de a fi deputat, Alexe a lucrat ca operator de interviu la mai multe institute de sondare a opiniei publice. Intre octombrie 2007 - iunie 2012 a fost consilier la Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Iasi.In mandatul primul de deputat, Costel Alexe a initiat 77 de propuneri legislative, dintre care 18 au fost promulgate legi. A fost membru in Comisia pentru mediu si echilibru ecologic (din aprilie 2014) si in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa (pana in aprilie 2014), secretar (decembrie 2013-martie 2014). De asemenea, a facut parte din Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea legalitatii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana, judetul Calarasi.In cel de-al doilea mandat, Costel Alexe a fost vicepresedinte al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, membru (din noiembrie 2018) in Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei si membru supleant in Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a OSCE.Potrivit declaratiei de avere, Costel Alexe detine alaturi de sotia sa patru terenuri si trei apartamente.La 25 de kilometri de Iasi, in satul Sculeni, sotia ministrului Mediului, Costel Alexe, detine prin intermediul firmei pe care o controleaza un domeniu impresionant: 3,8 hectare de teren si 1.697 mp suprafata construita la sol, cu conac, grajd, saivan si fanar, scrie publicatia Reporter de Iasi.Familia ministrului are cai, struti, ponei, pauni, 1.400 mp de constructii la cheie, o piscina in lucru, cort de evenimente, sute de metri patrati de pavele, grajduri, stive de lemne si hrana pentru animale.In 2015, firma Corporex, cu unic asociat Raluca Alexe, a cumparat intregul complex de la Constructii Hidrotehnice (CH) SA in schimbul a doar 42.000 de euro. Constructii Hidrotehnice a fost controlata de deputatul PNL Mihai Lupu , din Constanta, si apoi de catre fiica sa. Astfel a ajuns pontul la Costel Alexe, tot parlamentar PNL . Constructii Hidrotehnice a avut contracte de zeci de milioane de lei cu Directia Regionala Iasi a Apelor Romane.Toti cei patru frati Alexe (Costel - ministrul Mediului , Florin, Mihai si Adina) au primit in concesiune in 2016 cate 500 metri patrati fiecare, pe malul lacului Aroneanu, comuna condusa de un primar penelist, mai scrie Reporter de Iasi. Pretul concesiunii: 1 euro pe metru patrat/an. La acel moment, Costel Alexe era deputat PNL de Iasi.Firma Moldavia Topo-Cad, a lui Florin Alexe, a derulat mai multe contracte, in ultimii ani, cu Primaria Aroneanu. Jurnalistii REPORTER DE IASI au contabilizat, in 2019 si 2020, contracte de peste 46.000 de lei.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a plagiat in lucrarea de doctorat, mai multe pagini din teza sa fiind copiate dintr-un studiu si o carte care nu apar mentionate nici in notele de subsol, nici in bibliografie.Potrivit publicatiei Reporter de Iasi, care a publicat ancheta, unul din fragmentele plagiate este copiat cu tot cu o greseala de tehnoredactare, se arata in cadrul anchetei.Costel Alexe si-a sustinut doctoratul in domeniul Geografie in septembrie 2012, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Titlul tezei este "Clima si topoclima Municipiului Iasi si a ariei metropolitane", iar coordonator stiintific - profesorul universitar Liviu Apostol.Pagini din teza sunt copiate din lucrarea "Studiu stiintific de evaluare a starii de conservare a speciei si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0221 Saraturile din Valea Ilenei", cu autori Costica Mihai si Constantin Cristian Stoleriu, profesori universitari in Iasi, sustin jurnalistii care publica fragmente din teza si lucrari.