Costel Alexe le-a spus colegilor din PNL Iasi ca se asteapta si la alte dosare de la DNA, dar ca el se va concentra sa faca treaba in fruntea judetului

Costel Alexe a avut sambata o intalnire cu consilierii judeteni liberali ieseni, dar si cu coordonatorii zonali din cadrul PNL Iasi, iar in cadrul reuniunii a fost discutata si situatia sa juridica.Surse din cadrul PNL Iasi au declarat ca Alexe le-a spus colegilor sai ca se considera nevinovat, dar ca se asteapta sa apara si alte dosare la adresa sa."Ne-a explicat situatia lui juridica, spunandu-ne ca e nevinovat si ca timpul va arata acest lucru. Ne-a spus si ca se asteapta la alte dosare si reclamatii la adresa sa, dar ca el se va concentra sa faca treaba si sa rezolve problemele judetului. A spus ca merge inainte si a amintit ca exista si alti lideri liberali in tara cu functii in administratie care au probleme cu Justitia", au precizat surse din cadrul PNL Iasi.Aceleasi surse au afirmat ca in cadrul reuniunii, Costel Alexe nu si-ar fi anuntat intentia de a demisiona de la sefia CJ sau din cea din lider PNL Iasi, iar cei mai multi dintre colegii sai de partid au spus ca il sustin in continuare. La sedinta a fost prezent si primarul Mihai Chirica, care a indemnat la unitate in cadrul PNL Iasi.Singura pozitie critica a avut-o seful consilierilor judeteni din PNL, Romeo Vatra, care a fost insa certat de colegii din filiala pentru ca ar destabiliza organizatia. Vatra a spus cu o zi in urma ca PNL Iasi se afla intr-o situatie vulnerabila.Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.