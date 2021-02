Crunta istorie a unui blat de zile mari: politrucii si DNA Iasi

Chirica, un PSD-ist vopsit in liberal, cunoscut de toata lumea zdravana la minte din Iasi ca fiind pe mana cu mafia imobiliara din oras (lucru semnalat si de o parte a presei). Un individ care si-a trecut casa pe numele copilului sau in varsta de 11 luni. Un personaj care a indraznit sa se compare cu Doina Cornea, spunand, la moartea dumneaei, asa: "Am sa preiau sarcina doamnei Doina Cornea si voi continua lupta impotriva comunismului cu aceeasi forta si abnegatie". Mihai Chirica , un ins mediocru, care a primit diploma Meritul Academic din partea Academiei Romane. Diploma i-a fost inmanata de Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei (cititi listele Securitatii publicate de istoricul Madalin Hodor si va veti lamuri cine-i Pop, daca nu stiti).Chirica, cel care spunea ca "analfabetismul sa nu plece niciodata din orasul nostru". Chirica, cel care poza in opozantul lui Dragnea, dupa OUG 13, si care era (si inca este) promovat de o buna parte a presei (inclusiv de cea considerata mai "spalata") si de unele personaje aparent vazute bine in spatiul public. Asta desi Chirica este exact imaginea politrucului, a baronului local. Chirica a fost trimis in judecata, zilele trecute, in dosarul " Skoda ", pentru abuz in serviciu. Faptele sunt din 2013, dosarul a zacut ani de zile la DNA, pana in 2019, cand a fost trimis la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Si daca tot am ajuns la DNA Iasi, acest parchet este o rusine si ar trebui desfiintat.Toata mafia, care a capturat Iasiul, a crescut si creste sub ochii asa-zisilor procurori anticoruptie. Acei procurori cu mii de euro salariu, primiti ca sa tina cu anii dosare in sertare. Un blat de zile mari este intre mafia din Iasi si DNA Iasi. Si asa a fost intotdeauna. Doar complet incompetent si de rea-credinta sa fii ca sa nu vezi ce face in Iasi, de ani, Chirica, de exemplu.Cat despre Costel Alexe , marele om politic cu spaga in tabla, cel care a adus pe banda rulanta membri PSD in PNL , la Iasi, ca sa "performeze" ca lider liberal la alegeri, nici nu stiu ce-ar mai fi de spus. Un Relu Fenechiu , varianta mai infometata.De asta institutiile statului arata infiorator. De asta sunt pline de incompetenti care nu stiu nici macar sa deschida calculatorul. De asta avem cazuri scandaloase ca la Apele Romane, unde e angajata o chelnerita (caz prezentat recent de jurnalistii de la Recorder ), care nu poate spune nici macar care e malul stang si care e malul drept.De asta ne invartim in acest cerc dement in care niste incompetenti conduc tara. Iar reteta lor e simpla si e mereu aceeasi: isi trag niste costume pe ei, intra in politica, sclavagesc niste baroni (si Alexe, si Chirica au facut-o), devin apoi ei insisi baroni, sunt promovati de unii jurnalisti fie prosti, fie nemernici, fie ambele, in care baronii acestia pompeaza bani la greu din banii publici. Iar electoratul fie "se pisa pe el de vot" ("sloganul" care a facut cariera la alegerile din 2016, in spatiul public), fie pune stampila pe "tinere sperante" ca Chirica si Alexe Asa ajung personajele de acest fel sa conduca primarii si consilii judetene, cum este cazul la Iasi. De asta acesti indivizi umplu mai departe institutiile statului cu slugi de partid , cu amante, cu tot felul de clanuri. Toti angajati pe viata si platiti cu salarii uriase. Pentru ca asa zic legile noastre defecte. Si asa, in final, noi ne sufocam si chiar murim din cauza acestui stat capturat.