USR PLUS ii cere lui Costel Alexe sa opreasca angajarea rudelor si prietenilor in institutiile publice: Aceste acte sunt susceptibile de trafic de influenta

Se solicita organizarea de concursuri pentru posturi

Iohannis i-a cerut autosuspendarea

Grupul consilierilor judeteni USR PLUS a reclamat, miercuri, intr-un comunicat de presa, atitudinea si "practicile" presedintelui Consiliului Judetean Iasi, liberalul Costel Alexe, in ceea ce priveste modul in care acesta si-ar angaja rudele si prietenii fara concurs in diverse institutii publice."Acest tip de comportament este unul specific baronilor locali si PSD-ului, prin care Costel Alexe abuzeaza de functia si de puterea sa", considera consilierii judeteni ai USR PLUS.Potrivit reprezentantilor USR PLUS, Costel Alexe "nu s-a rezumat la a cere diverse favoruri cand a fost ministru, ci a pus la cale un adevarat plan de actiune pentru a isi angaja familia in structurile CJ"."Astfel, Alexe si-a angajat prietenul (Andrei Cazacu - n.r.) ca administrator al judetului, prieten care i-a fost consilier personal si partener de afaceri, acesta avand zero experienta in administratia locala. Iar mai nou, fina sa (Luminita Afloarei, sotia actualului vicepresedinte al CJ Iasi Sorin Afloarei - n.r.) a fost angajata pentru o singura zi, fara concurs, la Consiliul Judetean, pentru ca apoi sa fie detasata la Palatul Culturii.Toate aceste acte sunt susceptibile de trafic de influenta, abuz de putere si chiar organizarea unei grup de lucru prin care familia Alexe sa controleze judetul Iasi. Domnule presedinte al Consiliului Judetean, reforma administrativa pe care ati initiat-o seamana mai degraba cu stilul PSD, decat cu promisiunile PNL si programul de guvernare asumat in coalitia de guvernare", afirma grupul consilierilor USR PLUS.Totodata, consilierii judeteni USR PLUS solicita public organizarea de concursuri de angajare transparente si recrutarea profesionistilor prin intermediul companiilor specializate in selectia de personal."Judetul Iasi a devenit subiect de glume pentru o natiune intreaga, din cauza actiunilor iresponsabile si prin sfidarea continua pe care o afiseaza Costel Alexe, presedintele CJ Iasi. Ne exprimam increderea ca autoritatile competente au initiat deja demersuri pentru a verifica legalitatea deciziilor de angajare ale rudelor, mentionate anterior", mai precizeaza consilierii judeteni USR PLUS Iasi.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti, 12 ianuarie, referindu-se la cazul fostului ministru al Mediului Costel Alexe, urmarit penal de DNA, ca persoane urmarite penal nu au ce cauta in functii publice."Cred ca aceasta discutie trebuia sa aiba loc demult si sa fie mult mai scurta. Am spus dintotdeauna ca persoane urmarite penal sau penali nu au ce cauta in functii publice. Nu stiu daca trebuia sa discute PNL mai repede sau nu. Insa daca dl Alexe va fi cercetat penal, atunci cu siguranta eu m-as astepta cel putin sa se autosuspende din functiile pe care le detine", a declarat Iohannis, intrebat in legatura cu faptul ca liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca va analiza situatia si solicitat sa precizeze daca in opinia sa Alexe trebuie sa demisioneze si PNL sa ii retraga sprijinul politic.Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.CITESTE SI: