Cine este noul manager al Spitalului de Boli Infectioase, numit in functie dupa ce Carmen Dorobat a fost condamnata pentru spaga

Potrivit declaratiilor presedintelui Consiliului Judetean Iasi, noul manager al Spitalului de Boli Infectioase este doctorul Florin Rosu, seful ATI al spitalului si coordonatorul Spitalului Mobil de la Letcani. Odata cu numirea, medicului anestezist Florin Rosu i-a fost inmanat si Ordinul Meritul Sanitar. Distinctia a fost acordata in semn de recunoastere a eforturilor depuse de echipa medicala de la Spitalul de Boli Infectioase in lupta pentru combaterea si prevenirea infectarii cu SARS-CoV-2."Astazi, prin dispozitia Consiliului Judetean, multumind inca o data intregii echipe de la Spitalul de Boli Infectioase Sf Parascheva pentru tot ceea ce au facut in aceasta perioada cu rezultate remarcabile nu doar pentru judetul nostru, salvand vieti, oferim acest ordin, Meritul Sanitar, Spitalului de Boli Infectioase si tuturor cadrelor medicale si sanitare. Domnule doctor Florin Rosu, vi-l ofer dumneavoastra, odata cu mandatul de a conduce Spitalul de Boli Infectioase. Dr. Florin Rosu este seful Sectiei de ATI din cadrul Spitalului de Boli Infectioase. Este cel care impreuna cu echipa medicala a facut minuni cu acea improvizatie de spital de la Letcani, salvand vieti", a declarat Costel Alexe.Dr Florin Rosu a fost numit in aceasta functie dupa ce fostul manager, Carmen Dorobat, a primit interdictia de a mai detine functii de conducere si sa predea in mediul universitar de stat sau privat, dupa ce a fost condamnata intr-un dosar de luare de mita din 2015, pe cand era profesor la UMF Iasi."Sunt anumite deficiente. Sunt departamente care nu functioneaza asa cum ne-am dori. Sunt sigur ca in cel mai scurt timp le vom operationaliza. E vorba de departamentul Juridic, Departamentul Achizitii si o parte din Departamentul Resurse Umane", a raspuns noul manager al Spitalului de Boli Infectioase.Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, alaturi de sotul ei, au fost condamnati recent la 3 ani de inchisoare cu suspendare, respectiv 2 ani si 3 luni cu suspendare, pentru luare de mita, intr-un dosar trimis in judecata de DNA Iasi, in urma unui flagrant ce a avut loc la inceputul anului 2015.CITESTE SI: Carmen Dorobat nu mai are voie sa fie managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Precizarea judecatorilor care au condamnat-o pentru spaga In cadrul aceleiasi conferinte de presa, presedintele CJ Iasi a anuntat ca a fost schimbata si conducerea Spitalului de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi."Tot prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Iasi am desemnat un nou director la Spitalul de Copii, Alina Belu, absolventa a UMF Iasi, bioinginer, angajata a unitatii medicale. Practic, Alina Belu a crescut in Spitalul de Copii. Inca din ultimul an de facultate fiind angajata ca registrator, urmand toate etapele. Astazi, avand si experienta de management medical, un om cu 18 ani de activitate in spital are misiunea nobila si ingrata totodata, de a readuce un management de performanta. Sunt foarte bucuros ca impreuna cu echipa de la CJ am reusit sa oferim iesenilor manageri de calitate, pregatiti la universitatea de medicina din Iasi", a declarat presedintele Consiliului Judetean Iasi.CITESTE SI: Cine sunt cei 12 retinuti in dosarul spagilor din spitalele COVID: Manageri de spitale, politicieni, politisti, oameni de afaceri